Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo država s projektom subvencioniranja priprave učbenikov »prispevala k uresničevanju koncepta enake dostopnosti učbenikov in učnih gradiv učencem pod enakimi pogoji in prispevala k razvoju človeških virov kot enem ključnih dejavnikov razvoja družbe«.

Polovica od 1,42 milijona evrov je načrtovanih za letošnje, polovica pa za prihodnje leto. S temi sredstvi bodo sofinancirali izdajanje italijanskih prevodov slovenskih učbenikov, recenzij in nakup italijanskih učbenikov, izdajanje dvojezičnih učbenikov in učnih gradiv za učence in dijake madžarske narodnosti, prilagoditve in/ali prevode učnih gradiv za učence Rome, prav tako pa bodo sredstva namenili za subvencioniranje zagotavljanja digitalnih virov in e-knjig oziroma vzpostavitve platforme e-knjige v šolskih knjižnicah in nakupa licenc za e-knjige, s čimer bo omogočen nemoten potek izvajanja izobraževalnega procesa in izobraževanja na daljavo, so pojasnili.

Po njihovih navedbah bo za pripravo in izdajo teh gradiv ministrstvo sklenilo pogodbe z založniki, ki so edini izdajatelji in lastniki avtorskih pravic za ta gradiva.

Predsednik vlade Janez Janša je v ponedeljkovem pogovoru za televizijo Nova24TV potrdil, da se na ministrstvu za izobraževanje »ukvarjajo s predlogom, da bi se učencem zagotovilo prenosne računalnike. Ne le zato, da smo pripravljeni na drugi val epidemije. Ampak da tudi prihranimo pri nakupu delovnih zvezkov. Vsa vsebina bo v oblaku, vsak si bo to lahko snel brez stroškov. V nekaj letih si bomo povrnili vse stroške financiranja računalnikov,« je pojasnil.