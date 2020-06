»Vse odraslo življenje, od študentskih let naprej, sva bila z Janezom Kocijančičem tesna prijatelja in politična tovariša. Deliti življenje in delati z njim je bil privilegij,« je ob Kocijančičevi smrti zapisal Kučan.

Kot je navedel, je Kocijančič večkrat dejal, da pripadata generaciji, ki je morda od vseh slovenskih živela najvznemirljivejše življenje, čas poln izzivov. Prehodila je pot od ruševin 2. svetovne vojne do razcveta in razpada nekdanje skupne države, na višku svoje ustvarjalne moči pa pripeljala Slovence v samostojno državo ter prevzela odgovornost za prva leta njenega življenja in uveljavitev v mednarodni skupnosti. »Na tej poti je bilo veliko preizkušenj, veliko zmag, pa tudi stranpoti in porazov. Janez je v slednjih vselej videl izziv, ki mu je dajal nove energije. S svojim znanjem, treznostjo, umirjenostjo in načelnostjo jo je znal prenesti tudi na sodelavce in jih navdušiti,« se spominja Kučan.

Po njegovih besedah je bilo področij, ki so pritegnila Kocijančiča, veliko in povsod je širil optimizem, prevzemal je odgovornost, svetoval in pomagal: »Nihče v bitki ali po njej ne sme ostati sam in pozabljen, je dostikrat poudarjal.«

Kučan je izpostavil tudi Kocijančičevo zvestobo socialdemokratskim vrednotam. Branil je čast partizanskega bojevanja in štel uporniški boj Slovencev za svobodo med NOB, kljub stranpotem, za največje dejanje v zgodovini našega naroda. »Tudi sam je bil borec, dosleden in nepopustljiv, ko je šlo za načela, ob tem pa, visoko kultiviran, je znal prisluhniti argumentom ljudi, s katerimi je stopal v dialog. Spoštoval je svoje politične nasprotnike. Tuje pa mu je bilo leporečje, dvoličnost in pristajanje na nenačelne kompromise. Enotnost zanj ni bila prazna beseda, s katero se prikriva razlike in nesposobnosti. Za enotnost, ki se utemeljuje na vsebini, pa je bil pripravljen razdajati vse svoje intelektualne moči,« je izpostavil.