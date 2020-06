Danes bi se moralo nadaljevati sojenje nekdanji direktorici ljubljanskega stanovanjskega sklada Jožki Hegler in nekdanjemu direktorju družbe AM S.P.C. Andreju Oblaku, vendar je bil narok prekinjen. Oblakov odvetnik Benjamin Peternelj je predlagal izločitev sodnika Srečka Škerbca. O Peterneljevi zahtevi bo zdaj odločil predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik.

Peternelj je pobudo za zamenjavo sodnika utemeljil z obstojem okoliščin, ki naj bi vzbujale vtis o njegovi nepristranskosti. Škerbec je namreč zaradi zlorabe položaja in pranja denarja Oblaku sodil tudi v kazenskem postopku proti četverici nekdanjih vodilnih iz skupine Hypo. Omenjeni sodnik je kot predsednik sodnega senata v začetku letošnjega januarja obdolžene spoznal za krive in Oblaku dosodil najvišjo kazen. Sodni senat ga je obsodil na kar osem leta zapora, denarno kazen v višini 37.000 evrov in vračilo okoli treh milijonov evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Peternelj je omenil, da je v tem drugem kazenskem postopku obramba kar 14-krat neuspešno predlagala izločitev Škerbca iz sodnega senata, ker naj bi slednji od praktično prvega dne dajal vtis, da bo obdolžene obsodil. »V 160 obravnavah v skoraj petih letih se je ustvarilo preveliko nezaupanje obrambe do sodnika,« je dejal Peternelj, ki želi, da njegovi stranki sodi sodnik, ki o Oblaku ni zavzel stališča v nobenem drugem postopku.