V Šiški se je začelo s češnjami, ki so jih Goričani kot darilo prinesli Ljubljančanom, končalo se je s skupno pojedino pic obeh ekip kar ob robu igrišča. Vmes je Olimpija šele v drugem polčasu upravičila vlogo favorita z golom Menala z enajstmetrovke, ki jo je priigral Savić, ter avtogolom Tomička po strelu Andrejašiča. Zaradi varnostnih ukrepov po epidemiji koronavirusa je bila garderoba za igralce in sodnike (glavni je bil Asmir Sagrković) pod milim nebom kar na atletski stezi. Na njej so se preoblačili, fizioterapevti so prinesli dve mizi za masažo, na eni izmed miz je bilo zaradi številnih medicinskih pripomočkov in razkužil kot v lekarni. Na igrišču, ki je bilo namenoma manjših dimenzij, da se je Olimpija privajala na razmere, kakršne jo čakajo v soboto v Sežani, Ljubljančanom v prvem delu ni uspelo vzpostaviti popolne prevlade. Ko je trener Safet Hadžić med odmorom krepko povzdignil glas, je Olimpija v drugem polčasu zaigrala hitreje, z več gibanja in kombinatorike.

»Tekma je bila dober trening. Zmaga je lepa popotnica v serijo 11 tekem. Noge so še težke, manjka svežine, počasi izginja strah pred poškodbami,« je bil jedrnat golgeter Ante Vukušić , preden je odhitel domov pod prho, saj na stadionu ni bilo tuširanja. Preznojeni Goričani, ki so pustili dober vtis v prvem polčasu, so se usedli v dva kombija in osebne avtomobile ter odpeljali na Primorsko.

Predsednik Milan Mandarić, ki je tekmo gledal v miru v družbi športnega direktorja Mladena Rudonje ter direktorja kluba Marka Čepelnika, je bil vidno zadovoljen. Potem ko so igralci stali v vrsti, da se z njim pozdravijo, je napovedal okrepitve za naslednjo sezono, ker ima velike ambicije, da se uvrsti v skupinski del enega izmed evropskih pokalov. »Z Rudonjo normalno komunicirava in bo veliko pripomogel k temu, da bo Olimpija boljša. Pogovarjam se s predsednikom Mandarićem, osredotočenost pa je na ekipo in enajst tekem, da postanemo prvaki. Gremo iz tekme v tekmo, zato bo gostovanje v Sežani za nas enako pomembno kot derbi z Mariborom,« je odnose opisal Hadžić.

»Čaka nas še veliko dela, a v seštevku sem zadovoljen z generalko. Dva meseca dolg premor je pustil posledice, nismo še uigrani, žoga še ne teče tako hitro in natančno, kot mora, v zaključku napadov je bilo v kazenskem prostoru premalo igralcev,« je analiziral Safet Hadžić , ki ocenjuje, da je ekipa na 70 odstotkih pripravljenosti. Vse več minut namenja vezistu Niku Kapunu, potem ko je bil zaradi poškodbe odsoten leto in pol. Iz prve enajsterice so bili zaradi lažjih poškodb na tribuni Bezjak (priložnost je dobil Elšnik) in Knežević (defenzivni vezist je bil mladinec Osterc, ki je prejel pohvalo trenerja) ter Cekici, ki zaradi rumenih kartonov nima pravice nastopa proti Taboru.

Jakirović: To je Maribor, ki ga želim videti

Maribor je s šestimi goli proti Bravu, ki je marca z zmago v Ljudskem vrtu povzročil pretres z odstopom trenerja Darka Milaniča, napovedal odločen napad na naslov prvaka. Po izenačenem prvem polčasu sta se v drugem razigrala rezervista Rudi Požeg Vancaš s tremi goli in Luka Zahović z enim. »To je Maribor, ki ga želim videti. Zelo sem vesel, da smo dosegli šest golov. Najpomembnejše je, da smo ustvarjalni in prihajamo do priložnosti. Tekma je potrdila širino igralske zasedbe. Na treningih je 27 igralcev in štirje vratarji. To je naša velika moč. Nihče ne bo igral zaradi imena ali starih zaslug. Igrišče bo edino merilo. Tisti fantje, ki so prej igrali manj, so potrdili, da so pripravljeni, in jim lahko ponudim priložnost,« je bil vidno zadovoljen trener Maribora Sergej Jakirović.

Celje je v letu 2020 še neporaženo, potem ko je v soboto premagalo Triglav z 2:1 po vodstvu Gorenjcev. Navdušeni so navijači Kopra. Potem ko je novi prvoligaš med tednom remiziral z Mariborom v Ljudskem vrtu (2:2), je v Sežani nasul kar pet golov prvoligašu Taboru (5:1). Kraševci so od 34. minute igrali z desetimi igralci zaradi izključitve Guya Sergea zaradi grobega prekrška, po katerem je skoraj prišlo do pretepa.

Izidi prijateljskih tekem: Olimpija – Gorica 2:0 (0:0, Menalo 11 m, Tomiček avtogol), Celje – Triglav 2:1 (2:1, Božić, Vizinger; Majcen), Aluminij – Domžale 0:1 (0:1, Vujadinović), Maribor – Bravo 6:1 (1:1, Požeg Vancaš 3, Vrhovec, Bajde, Zahović; Brekalo), Mura – Dob 4:0 (1:0, Maroša, Kouter, Bobičanec, Žižek), Tabor Sežana – Koper 1:5 (1:2, Babić; Meštrić 2, Vršič, Čirjak, Solaja), Rudar – Jadran Dekani 3:0 (2:0 Kuzmanović, Koprivnik, Filipović).