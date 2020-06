Učenci osnovne šole Preserje bodo predvidoma že jeseni prihodnje leto dobili večjo šolo. Občina je namreč na javnem razpisu izbrala podjetje Makro 5 gradnje iz Kopra, s katerim je že podpisala dvanajstmesečno pogodbo za gradnjo prizidka, v sklopu katere bodo obnovili tudi del stare stavbe. Župan Metod Ropret pravi, da bi morale biti s tem kapacitete za šolarje v občini Brezovica rešene za naslednjih dvajset let. Konec lanskega leta so namreč zgradili tudi prizidek k osnovni šoli Brezovica s štirimi novimi učilnicami.

Zgradili bodo šest novih oddelkov, pogodba pa je vredna 1,7 milijona evrov. Zgradili bodo tudi dvigalo, učilnico za gospodinjstvo v starem delu šole in razširili jedilnico, izvajalec investicije pa bo poskrbel tudi za ureditev okolice. Celotni znesek bo prispevala občina sama, denar bodo zagotovili v dveh proračunskih letih. Na občini so sicer upali, da bodo del denarja za financiranje projekta dobili od eko sklada, vendar razpisov, na katerih bi lahko kandidirali, ni. Kljub temu se nadejajo, da bo v bližnji prihodnosti vendarle objavljen kakšen razpis, na katerem bi lahko kandidirali za sredstva.

Odkup zemljišča za dvorano

»To, da ne moremo kandidirati na razpisu eko sklada, nam je nekoliko spremenilo finančno konstrukcijo. Odrekli smo se nekaterim manjšim projektom, kot so ureditve kakšne poti, pa nekatere študije smo prestavili,« je dejal Metod Ropret in dodal, da je šola v Preserjah na meji zmogljivosti. V občino se namreč priseljujejo mlade družine, temu primerno pa je pričakovati nadaljevanje rasti števila šoloobveznih otrok. »Kakšno leto ali dve bi še lahko zdržali. V zadnjih letih smo dvakrat dozidali šolo na Brezovici, prostorsko stisko v Preserju pa smo reševali z notranjimi predelavami in prerazporeditvami. Zdaj je prišel čas za korenit poseg tudi na tej šoli. Demografska študija kaže, da bosta šoli dovolj veliki za naslednjih dvajset let ali še več,« je dejal župan in dodal, da se je položaj izboljšal tudi v vrtcih, saj jim zadnji dve leti ni bilo treba zavrniti nobenega otroka. V prihodnjih letih naj bi sicer zgradili še en vrtec, kajti vrtčevski otroci zasedajo štiri prostore v novem delu brezoviške šole, ki bi jih tako sprostili.

Na Brezovici si želijo čim prej zgraditi tudi novo dvorano, kar pa bo dolgoročnejši projekt. Trenutno poteka postopek odkupa zemljišča, do katerega naj bi prišlo še letos. Ropret je že pred časom napovedal, da bodo začeli graditi še v tem mandatu, končali pa naj bi v naslednjem. Celoten projekt naj bi trajal tri ali štiri leta.