Celjani so igrali proti Triglavu in ga premagali z 2:1. Goste je v vodstvo popeljal Luka Majcen, ko je v zadel v 17. minuti, zmago Celjanom pa sta prinesla Ivan Božić (31.) in Dario Vizinger (33.).

Mariborčani so gostili Bravo in ga visoko premagali. V 20. minuti je domače v vodstvo popeljal Blaž Vrhovec, David Brekalo je izenačil v 30., v 54. minuti pa je prednost domačim priigral Gregor Bajde. Do konca tekme je še trikrat zadel Rudi Požeg Vancaš (65., 79., 83), enkrat pa Luka Zahović (67.) za končnih 6:1.

Tabor je pričakal Koper, ki bo v prihodnji sezoni prvoligaš. Precej boljši pa so bili rumeno-modri iz Kopra, ki so slavili s 5:1. Za domače, ki so že v 34. minuti ostali brez izključenega Guyja Sergea, je zadel Mario Babić (39.). Pri Kopru pa so bili uspešni Kristijan Meštrić dvakrat (17., 20.), Dare Vršič (61.), Lovre Čirjak (72.) in Rene Šolaja (74.).

Zadnjeuvrščeni prvoligaš Rudar pa je igral proti Jadranu iz Dekanov in ga premagal s 3:0. Dva gola so knapi dosegli v prvem polčasu.

Prva liga se bo nadaljevala v petek s tekmama med Aluminijem in Muro ter Celjem in Rudarjem, dan pozneje bo sežanski Tabor gostil vodilno Olimpijo, 7. junija pa bosta še obračuna Bravo - Triglav in Domžale - Maribor.