Reševalci so s čolna, ki so ga opazili 18 kilometrov od obale omenjenega kanarskega otoka, rešili 47 migrantov in jih prepeljali na obalo, kjer so jih oskrbeli, poroča dpa, ki se sklicuje na tiskovno agencijo Europa Press.

Kanarski otoki sicer ležijo le 100 kilometrov od obale zahodne Afrike, kljub temu pa je plovba na tem območju zelo nevarna, sploh za majhne čolne, ki jih pogosto poganja le izvenkrmni motor. Čolni pogosto zgrešijo otoke in jih zanese na odprto Atlantsko morje.

Ne glede na to migranti večkrat skušajo za prihod v Evropo izkoristiti prav to pot. Lani je to storilo 2300 migrantov, po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) pa jih je 150 med potjo utonilo.