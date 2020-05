Srbski pevec prebolel korono, zdaj mu grozijo

Beograjski pevec Đorđe David je v zadnjih tednih polnil strani srbskih medijev z razkritjem, da je zbolel zaradi koronavirusa. Zdaj ko je bolezen uspešno premagal, pa trdi, da so mu začeli groziti s smrtjo. Pevec naj bi namreč prek družbenih omrežij in viberja prejel kar nekaj sporočil, v katerih mu neznanci očitajo, da je hlinil bolezen in da je za svoje pretvarjanje dobil denar. Ne samo da Davidu ob tem grozijo s smrtjo, med grožnjami naj bi bile tudi takšne s posilstvom njegove mladoletne hčerke. Pevec vztraja, da kljub grožnjam nikomur ne želi žalega, niti tistim, ki mu pošiljajo takšna sporočila. Kot je povedal za srbske medije, tistim, ki mu grozijo, da ga bodo pretepli, če ga srečajo, želi, da sami takšnih sporočil ne bi nikoli dobili, kot tudi, da ne bi zboleli, saj bolezni verjetno psihično ne bi tako dobro prenesli, kot jo je on. David, ki je grožnje prijavil policiji, sicer meni, da je trenutno fizično dovolj močan, da bi se v pretepu pomeril z dvema ali tremi ljudmi, bolj pa ga skrbi za hčerko, za katero je pripravljen tudi ubijati.