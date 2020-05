Novinarka Tanja Starič je vzela zalet, da ji ni zmanjkalo časa za celoten seznam vprašanj, obdala se je z uglajeno prijaznostjo in dajala vtis, da je vedno več »naših«, intervju pa končala z upanjem, da smo gledalci izvedeli veliko novega. Pa nismo. Ne o tem, kakšni konkretni ukrepi nas čakajo, ne o odnosih v vladi, ne o kadrovskem cunamiju, skoraj vse to smo že vedeli. Pri neprijetnih vprašanjih ni vztrajala, da bi dobila odgovore. Janša se je hotel pokazati v pozitivni luči, želi, da bi se »strasti umirile«, ponuja partnerstvo opoziciji, a že iz preteklosti vemo, kako je to videti, sicer pa so, pričakovano, za vse krivi drugi. On se z blatenjem medijev, protestnikov, sodstva in tako dalje samo brani in twitter je za to primerno mesto. Protestniki so ga napadali prvi, za boljšo razlago in razumevanje je privlekel na dan Hitlerjev napad na Poljsko, novinarki RTV pa sta prej napisali sto lažnih objav in člankov…

Morda se je komu celo zasmilil. Še dobro pa, da nismo vsi Slovenci SDS ali njeni verniki in da smo ohranili pokončnost ter stik z realnostjo.

Polona Jamnik, Bled