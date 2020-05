K iskanju »čeferina«

Pričakovana presenetljiva menjava na vrhu stranke Socialnih demokratov (SD), ki je v politično zgodovino odnesla še enega samouka Dejana Židana, bo nekoč vladajoči stranki, ki tudi po trenutnih projekcijah napada položaj vsaj tretje najmočnejše v državi, zanesljivo zvišala prihodnjo vrednost »delnic« na političnem trgu. Tanja Fajon se zdi osvežitev v vrhu slovenskega političnega prostora, tvegamo pa trditev, da ni tista čudežna figura, ki jo levosredinski del volilnega telesa spet tako obupano išče; je pa zato možna, verjetna in morda celo nujna njena »mostograditeljska« vloga in funkcija pri prizadevanjih, da se pride do obetavnega političnega obraza, ki bi lahko predstavljal resno in realno dolgoročnejšo alternativo Janezu Janši.