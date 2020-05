Kot je bila pričakovana odločitev evrolige, da dokončno odpove letošnjo sezono v najelitnejšem evropskem košarkarskem tekmovanju in evropskem pokalu, je bila tudi sinočnja lige ABA, ki je storila enako. Po burni in kar sedemurni razpravi so se klubi odločili, da prvaka ni, prav tako pa iz tekmovanja ne izpade nihče. V naslednji sezoni bo liga štela 14 klubov, kar pomeni, da se med jadransko elito selita prvouvrščena kluba v 2. ligi ABA, v kateri je bil redni del dokončan. To sta srbski Borac iz Čačka in hrvaški Split.

Prvi del včerajšnje skupščine, ki je potekala po videokonferenci, je minila hitro in konstruktivno. Vodstvo tekmovanja je s klubi rešilo pravno zagato, zaradi katere je Crvena zvezda februarja tudi tožila tekmovanje, a se včeraj z njim dogovorila za izvensodno poravnavo. Beograjskemu klubu namreč ni šlo v račun, kako imajo lahko še vedno pravico glasovanja na skupščinah klubi, ki niso več del nje. To so včeraj rešili – MZT Skopje je svoje pravice prenesel na Primorsko, Metalac na FMP, Cedevita Zagreb pa na Mornar. Že pred časom je Cedevita Olimpija pravno nasledila Olimpijo Ljubljana. »V sedmih napornih urah razpravljanj in usklajevanj so klubi pokazali resnost in rešili pravna vprašanja, ki so preprečevala rast lige,« je na to temo povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

A ko je beseda nanesla na temo nadaljevanja sezone, je prišlo do povišanih tonov, na kar smo se na skupščinah lige ABA skozi leta že dodobra navadili. Partizan, Budućnost in Mornar so glasovali za dokončanje sezone na parketu, medtem ko so bili proti Primorska, FMP, Cedevita Olimpija, Crvena zvezda, Igokea, Krka, Mega in Zadar. Sledili so zapleti okoli tega, na kakšen način končati tekmovanje, do težkih besed pa je prišlo tudi ob vprašanju prvaka, saj je Partizan čutil, da bi morala trofeja kot prvemu na lestvici ob prekinitvi tekmovanja pripasti njemu. Z druge strani je bilo slišati celo grožnje s tožbami in izstopi iz lige, če se to zgodi, a je na koncu vseeno prevladal razum in je bila sprejeta najboljša možna odločitev v danem trenutku – sezona se razveljavi, prvaka ni, prav tako pa iz lige ne izpade nihče, zaradi česar se v naslednji sezoni z 12 razširi na 14 klubov.

Slovenija bo tako v jadranskem tekmovanju še naprej imela tri predstavnike – Cedevito Olimpijo, Primorsko in Krko. Vse bolj jasno pa je tudi, da bodo Ljubljančani znova nastopali v drugokakovostnem evropskem pokalu, kar je potrdil tudi Užbinec. »Za zdaj še nimamo zagotovila, da bomo nastopali v evropskem pokalu, a na to odkrito in resno računamo. Naše poteze ob začetku pandemije koronavirusa, ko smo na prvo mesto postavili zdravje igralcev in ljudi v klubu ter začeli reševati zadeve v povezavi s pogodbami igralcev, so se izkazale za pravilne in nam omogočile uspešen zaključek sezone, hkrati pa smo postavili dobre temelje za naslednjo. Ambicije v njej bodo skladne s finančnimi pogoji. Kakšni bodo, bo znano v prihodnjih mesecih, ko bomo videli, kakšne posledice bo imel koronavirus na gospodarstvo. Zagotovo pa bomo sestavili ekipo, ki bo konkurenčna v vseh tekmovanjih, v katerih bo nastopala.«