Na današnjem posvetu so razpravljali o več temah, med drugim o nošenju mask zaradi koronavirusa in volilnem sistemu, dotaknili pa so se tudi uporabe 69. člena poslovnika DZ, ki govori o postopkovnem vprašanju oz. predlogu. A pri tem se bodo morali še poenotiti, saj imajo poslanske skupine različne poglede.

Dogajanje na sejah DZ, številni postopkovni predlogi opozicije in na drugi strani njeni očitki koaliciji glede načina vodenja sej vse bolj odmevajo, pozornost pa je nazadnje vzbudil ponedeljkov konflikt med podpredsednikom DZ Jožetom Tankom (SDS), ki je vodil sejo DZ, in poslancem SD Matjažem Nemcem.

Vodja poslancev SD Matjaž Han je danes dejal, da ima argumente, da je Tanko kršil poslovnik. Sicer pa je Han priznal, da z današnjim posvetom pri nekaterih točkah ni povsem zadovoljen, saj so se poslušali, a govorili drug mimo drugega. "Jasno je, da opozicija vladi nastavlja ogledalo in skrbi za nadzor dejanj te vlade," je dejal Han in dodal, da imajo zato poslovnik. "Ko se v DZ poslancu vzame besedo, ki je v bistvu njegova edina moč, za to pa niso izrabljena vsa poslovniška določila, je lahko nevarno," je opozoril. To se je po njegovih besedah v nekaterih primerih v zadnjih dneh tudi zgodilo.

Ocenil je še, da predsednik in podpredsedniki DZ na sejah niso zato, da komentirajo, ampak vzdržujejo red in omogočajo tudi opoziciji, da govori. "Dejstvo je, da stanje ni naelektreno le na ulici, ampak tudi v DZ. Da se umirimo, pa bosta potrebni tako koalicija kot opozicija," je prepričan. Han se je sicer strinjal, da se kdaj zgodi tudi zloraba postopkovnih predlogov, a ne smejo vseh, ki so utemeljeni, vreči v en koš.