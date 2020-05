Zgodba je pred dnevi dobila epilog v obtožnici specialnega državnega tožilstva z znanimi imeni od družin Pušnik in Kotar do razvpitega Uroša Rotnika in davčnega svetovalca Darka Končana. Samo medklic: TEŠ 6 je zapisan med desetimi največjimi investicijami v Evropski uniji in je edina, ki je bila popolnoma zgrešena, piše Aleksander Lucu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Če se Janševa sedanja vlada s kimanjem Pahorja še ukvarja, kako bi iz TEŠ 6 nastalo ognjišče za kurjenje smeti ali vsaj kaminček za ogrevanje Šaleške doline, se je treba vrniti v december lanskega leta, ko je takratni predsednik vlade Marjan Šarec na vrhu zasedanja EU obljubil, da bomo šoštanjsko sramoto razgradili in postavili JEK 2. In kmalu zatem je obiskal JEK 1 v Krškem ter izkazal polno podporo elektriki iz jedrske energije. Tako si je Šarec pravzaprav podpisal izgon iz vladnega raja. Janez Janša mu je takoj napovedal, da je politično truplo, Židanova SD pa je začela z vsemi topovi sekati po Šarcu, tako da je bil razpad vlade neizbežen. Potem pa je Pahor izpeljal pod taktirko SDS še hudo politično prevaro (res s pomočjo korone) in mimo večinske želje volivcev po izrednih volitvah z vsemi triki Grosupeljčana postavil na čelo vlade in tako vsaj začasno zaščitil sebe, Janšo, SDS in SD pred »vdorom« sodstva v afero TEŠ, kajti več kot očitno je bilo jasno, kdo kontrolira delo celjskega sodišča.

Skoraj jim je uspelo, če se ne bi nenadoma pojavili ob cestah veliki posterji, s katerih je samooklicani svetovalec Janeza Janše Rok Snežič vabil v finančni raj Republike Srbske v Banja Luki. Njegove obljube so pritegnile davčno begosumne še iz drugih držav (Dunaj je v Banja Luki našel izginuli denar iz afere Hypo banka), kar je vzbudilo tudi zanimanje varnostno obveščevalnih služb, ki so naglo odkrile imena lastnikov podjetij s poštnih nabiralnikov in imetnike bančnih računov, na katerih so se vrteli pralni stroji.

Samo medklic: Sovi so znani podatke o naših, zato je bilo treba tudi njeno vodstvo naglo menjati! Med spiski »varčevalcev« se je namreč znašlo lepo število slovenskih imen iz točno določenega kraja. Največ iz Velenja in okolice, tudi z izkaznicami SDS in SD. Pretežno znani znanci, saj gre za bivše ministre in ministrice, sorodnike poslancev in državnih uslužbencev, večina, ki se je vrtela okoli TEŠ 6. Zato naj brezposelni delavci Gorenja protestirajo kar pred domačo občino, kjer natanko vedo, kje je denar, ki bi rešil njihove zagate, ne pa pred parlamentom v Ljubljani! Treba je le najti banko, v kateri »varčujejo« prodajalci Gorenja, ki so bili nesporno tudi velika opora graditeljem v termoelektrarni.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.