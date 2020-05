Leto 2019 je bilo po navedbah direktorja Gooptija Marka Gučka najuspešnejše leto za Goopti - ta deluje po franšiznem modelu, konec leta je imel 16 franšiž. Družba je do letošnjega februarja podpisala osem novih franšiz, dve dodatni sta bili predvideni v marcu in še tri do poletja. Zaradi načrtovane rasti franšiž je družba pozimi investirala v podporne ekipe, za letošnje leto pa je načrtovala skoraj 15 milijonov evrov prihodkov in pozitivno poslovanje.

Če je še februarja kazalo, da gredo stvari po načrtih, pa je te nato prekrižala pandemija novega koronavirusa. Promet je zaradi razmer v Italiji upadel že konec februarja, nato je družba marca zaznala 85-odstoten upad, v aprilu pa je bil ta skoraj 100-odstoten. Takšne razmere še vedno trajajo, družba, ki ne more črpati iz preteklih dobičkov, pa je potrebovala dodatna sredstva. Obstoječi investitorji, vključno z EBRD, se za investiranje svežih sredstev zaradi trenutnih gospodarskih razmer niso odločili.

»Ko je bilo jasno, da družba nima več likvidnih sredstev, saj jih je porabila za plačila prispevkov za februar za zaposlene, za del plačila neto plač zaposlenim in za plačilo februarskih računov prevoznikom, je bila družba, še preden je država oznanila kakršnokoli pomoč, primorana dobiti nekoga, ki bo za neznano dolgo zalagal denar,« je odločitev za iskanje dokapitalizatorja v današnjem sporočilu za javnost pojasnil Guček.

Stornirali prevoze do konca leta

Kot je povedal, so prejeli ponudbo irskega državljana, ki je dolgo časa živel v Sloveniji in ima podjetje v solastništvu v Omanu. Njegov interes je razvijati tudi prevoz blaga, vendar nikakor prenehati do sedaj dobro dejavnost občasnih prevozov na letališča, zagotavlja Guček, ki je pojasnil, da so ob prejemu ponudbe dali tudi možnost notranjim in nekaterim njihovim zunanjim partnerjem, da pod enakimi pogoji kupijo družbo, a se to na koncu ni zgodilo.

»Lastniki družbe so v pogovoru z novim investitorjem zaradi potrebe družbe po dodatnem kapitalu, ki bo omogočal nadaljnji razvoj ter ohranitev delovnih mest in razvoj potencialov družbe, ki so izjemni,« je zapisal Guček.

V Gooptiju so poudarili, da so stornirali vse prevoze do konca leta, potnikom pa so za neizpeljane prevoze izdali vavčerje, ki so veljavni do konca leta 2022. »Takojšnje vračilo denarja vsem strankam bi res pomenilo stečaj Gooptija,« je priznal Guček, ki pa je ob tem zanikal navedbe iz pisma nekaterih zaposlenih in do nedavnega zaposlenih, češ da obstoj podjetja ni v načrtu.

Guček je navedbe v pismu označil kot neresnične, zlonamerne in škodljive. »Pismo nekaterih zaposlenih in bivših zaposlenih o nesolventnosti, izstavljenih računih, selektivno izplačanih plačah, oškodovanju potnikov, višini neplačanih franšiz, opuščanju prevoza ljudi, dejanskemu dolgu družbe in načrtovanju stečaja predstavlja pisanje manjšega števila tistih, ki so jih odpustili zaradi trenutne gospodarske situacije,« je poudaril.

»Družba je glede na trenutne omejitve pri opravljanju dejavnosti seveda primorana prilagajati poslovanje ter iskati nova področja delovanja, s tem namenom tudi razvijati nove aplikacije za znanje, ki ga družba premore prav zaradi zaposlenih, v katere se vlaga vsa skrb ter napori, da bi se talentirani posamezniki v družbi zadržali oz. ponovno zaposlili, ko bi to ekonomske razmere objektivno dopuščale,« je še zapisal Guček.