Spregovorili so direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj, predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel in vladni govorec Jelko Kacin.

Novosti:

- V nedeljo ob 256 testiranjih na novi koronavirus ena potrjena okužba, brez novih smrti bolnikov s covidom-19.

- Danes klopi zasedli devetošolci, tudi otroci s posebnimi potrebami.

- Logaj: Večina šol je svojo organizacijo dobro pripravila. Se pa glede priporočil NIJZ pojavljajo nekateri problemi pri izvedbi razširjenega programa, predvsem glede kadrov in prihajanja učencev.

Kaj pomeni 15-dnevna prisotnost učencev in dijakov v šoli: 3,9 mio stikov, če bi v šole prišli vsi učenci. pic.twitter.com/THEWfimE0U — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 25, 2020

- Logaj: Na daljavo se še vedno izobražuje 150.000 osnovnošolcev in dijakov.

Vprašanje, zakaj v šolo do konca leta, se postavlja zato, ker izobraževanje v šoli omogoča doseganje vseh ciljev: razvijanje pismenosti, razgledanosti, nadarjenosti, spretnosti ... in pridobivanje kakovostne splošne izobrazbe ter skladen telesni, duševni in osebnostni razvoj. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 25, 2020

- Do 25. maja je v vrtce vključenih okoli 56 odstotkov otrok, od 1. do 3. razreda so otroci vključeni v šole v manjših skupinah in delo praktično poteka nemoteno.

dr. Vinko Logaj @zrss_si: Velikost in pomembnost našega šolskega sistema v pogojih običajnega delovanja vrtcev in šol pic.twitter.com/LsQMx8rsBY — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 25, 2020

V Sloveniji so doslej opravili 75.016 testov na novi koronavirus, v zadnjih desetih dneh pa vsak dan potrdijo največ eno novo okužbo.

- Fafangel: V Sloveniji smo dobro uspeli obvladovati širjenje virusa covid-19, v svetu situacija ni tako dobra, v Evropi sicer boljša.

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni v @NIJZ_pr Mario Fafangel: V Sloveniji smo dobro uspeli obvladovati širjenje virusa #COVID19, v svetu situacija ni tako dobra, v Evropi sicer boljša. Virus ostaja med nami, možnost vnosa prav tako. Bili smo odgovorni, ostanimo še naprej. pic.twitter.com/9879P2g2V7 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 25, 2020

Tudi število hospitaliziranih zaradi covida-19 se že več tednov zmanjšuje, v nedeljo jih je bilo hospitaliziranih še 16, kar sta dva manj kot dan poprej. Še pred dvema tednoma pa je bilo v bolnišnici zaradi te bolezni več kot 40 oseb.

Prenos lahko spremljate tudi v živo na spodnji povezavi: