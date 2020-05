V času koronavirusa in z njim povezane krize so se znova razplamtele tudi debate o tem, koliko denarja zaslužijo vrhunski športniki. Čeprav so te številke dejansko nerealne in popolnoma nesorazmerne z zaslužki v številnih drugih sektorjih, vsaj nekateri od teh športnikov nekaj vendarle »vračajo« družbi. Posredno tako, da se številni mladi, ki so jim ti športniki idoli, odločijo za šport in s tem bolj zdravo življenje, nekateri pa tudi neposredno, z različnimi donacijami dobrodelnim organizacijam in podobno. To se je v zadnji krizi večkrat pokazalo, v času, ko se je zaradi virusa ves šport domala ustavil, pa nekateri pot do dobrodelnosti iščejo tudi tako, da obenem oboževalcem ponudijo nekaj športnih užitkov.

Nemara najbolj spektakularen zna biti v tem smislu morebiten dvoboj dveh upokojenih boksarjev težke kategorije, Američanov Mika Tysona in Evanderja Holyfielda. Medtem pa je še eno podobno atraktivno športno srečanje že tik pred vrati. V nedeljo se bosta namreč v partiji golfa blizu Palm Beacha na Floridi udarili legendi tega športa Tiger Woods in Phil Mickelson, ki se jima bosta pridružila še dva od najboljših igralcev ameriškega nogometa v zgodovini, Peyton Manning in Tom Brady.

Priložnost za dobro dejanje Na eni strani bo torej dvojica prvoimenovanih (Woods, Manning), na drugi drugoimenovanih (Mickelson, Brady), podjetje Turner Sports, ki vse skupaj organizira, in vsi štirje športniki pa so ob tem skupaj zbrali okroglih 10 milijonov ameriških dolarjev, ki jih bodo darovali različnim organizacijam v boju proti posledicam koronavirusa. Pri čemer je treba poudariti, da so veliko denarja različnim bolnišnicam in organizacijam za pomoč brezdomcem darovali že doslej. »Vsi smo nemudoma ugotovili, da je to naša priložnost, da naredimo nekaj dobrega in obenem ljudem ponudimo nekaj zabave v teh težkih časih,« je vse skupaj pospremil Tom Brady, ki je svojo trenutno pripravljenost v golfu ocenil kot nekje med zelo slabo in pomilovanja vredno, vseeno pa je prepričan o zmagi. »Tomu povsem zaupam. Ko bo pomembno, bo prispeval svoj delež. Videl sem ga že igrati zelo dober golf,« je o znanju svojega »soigralca« prepričan tudi Phil Mickelson. Seveda sta podobnega mnenja na drugi strani tudi njuna nasprotnika, ki sta prepričana o svoji zmagi, pri čemer se z njima strinjajo tudi strokovnjaki in stavnice, ki so ju postavile v vlogo favorita. Zanimivo pa je tudi, da sta oba igralca ameriškega nogometa že večkrat skupaj igrala golf. »Nazadnje sva bila partnerja, nasprotnika pa sta naju dobesedno razbila. In to 84- in 77-letnik,« je povedal Payton Manning in dodal, da je v karieri doživel kar nekaj hudih porazov, Brady manj, omenjeni pa je bil težek za oba.