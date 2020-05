Da Gareth Bale v Realu ni več zaželen, že dolgo ni skrivnost. Nogometni zvezdnik iz Walesa se zaradi svoje trme, prevelike ljubezni do golfa in številnih poškodb ni znašel v Madridu, zato pri kraljevem klubu že dolgo razmišljajo, kako bi se igralca znebili. Po poročanju ameriškega spletnega portala Athtletic, so pri Realu Balea ponujali tudi klubom na drugi strani Atlantika, natančneje tistim iz severnoameriške lige MLS, a naleteli na gluha ušesa.

»Bale je bil ponujen vsaj enemu klubu iz vzhodne konference, a je bila ponudba hitro zavrnjena. Realnost je takšna, da so se dnevi, ko se je za igralca, ki ni ponudil veliko, plačevalo sedem milijonov evrov na leto, iztekli,« je zapisal novinar Athletica Jeff Reuter.

Zaradi krize koronavirusa, ki je močno prizadela nogometni trg, se zna zgoditi, da bo Bale v Madridu ostal vse do izteka pogodbe leta 2022. Pri Realu s takšnim scenarijem bržkone ne bi bili zadovoljni, saj jih nogometaš, ki pod trenerjem Zinedinom Zidanom dobiva le malo priložnosti, na leto stane kar 14,5 milijona evrov.