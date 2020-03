Dogovor, da se DZ marca in aprila ne sestane na rednih sejah, so predstavniki poslanskih skupin po besedah predsednika DZ Igorja Zorčiča sklenili na nedavnem posvetu kolegija predsednika DZ. Dogovorili so se, da se glede na razmere v državi DZ pri delu omeji le na najnujnejše. »Izvedba rednih sej namreč zahteva vrsto opravil čez cel mesec, kar je v sedanjih razmerah, ko se delavce, tudi v DZ, napotuje, naj delajo od doma, izredno težko,« je dejal.

DZ se bo na izredni seji po današnjem dogovoru na kolegiju sestal že v sredo, ko bo po nujnem postopku obravnaval tri predloge zakonov, s katerimi želi vlada zajeziti širjenje novega koronavirusa oziroma ublažiti njegove posledice.

Država bo pomagala tudi delavcem, ki bodo v karanteni Med drugim bo DZ obravnaval predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga je pripravila še prejšnja vlada. Po njem bo država delodajalcem priskočila na pomoč v primerih, ko zaradi slabega poslovnega položaja ne bodo mogli zagotavljati dela najmanj 30 odstotkom zaposlenim delavcem hkrati in jih bodo napotili na začasno čakanje na delo. Pomoč države je predvidena tudi v primerih, ko delavec dela ne bo mogel opravljati zaradi karantene. V obeh primerih bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove za nadomestilo plače. Pri čakanju na delo bodo breme izplačila nadomestila plače v višini 60 odstotkov nosili delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa država, pri karanteni pa bo za nadomestilo plače po zadnjem predlogu zakona poskrbela izključno država. Po besedah generalnega sekretarja vlade Boža Predaliča vlada ocenjuje, da bo z zakonom ohranila okoli 30.000 zaposlitev v podjetij, ki se zaradi koronavirusa srečujejo z zmanjšanjem obsega poslovanja. S predlogom zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov, ki ga bo obravnaval DZ, želi vlada omiliti motnje in nestabilnosti, ki so na omenjenem trgu nastale pri prostem pretoku blaga in storitev zaradi epidemije koronavirusa.