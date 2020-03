Prve novice o okuženih s Covid-19 so prišle iz Italije. Trenutno je na seznamu devet nogometašev: Daniele Rugani (Juventus), Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynski, Fabio Depaoli, Morten Thorsby (vsi Sampdoria), Dušan Vlahović, German Pezzella in Patrick Cutrone (vsi Fiorentina).

Od nogometašev sta v Angliji okužena Mikel Arteta (trener Arsenala) in igralec Chelseaja Callum Hudson-Odoi. V Nemčiji imata koronavirus dva člana Hannovra6 - Jannes Horn in Timo Hübers - ter eden iz Paderborna (Luca Killian), v Španiji pa je okuženih pet članov Valencie, od tega trije nogometaši - Argentinec Ezequiel Garay, Francoz Eliaquim Mangala in Španec Jose Gaya. V nedeljo je bil pozitiven še igralec drugoligaša Elcheja Jonathas de Jesus.

V košarki so znani primeri iz ZDA, Španije in Italije. Rudy Gobert in Donovan Mitchell sta člana Utah Jazz, Christian Wood Detroit Pistons, Trey Thompkins igra za Real Madrid, dva okužena pa prihajata iz Pesara, vendar klub ni sporočil njunih imen.

Med kolesarji so znani trije primeri - Kolumbijec Fernando Gaviria, Rus Dimitrij Strahov in Argentinec Maximiliano Richeze -, v formuli 1 je zbolel eden od članov ekipe McLaren, Španci pa poročajo, da imajo tudi en primer okužbe med judoisti ter pet med rokometaši ekipe iz Malage. Dva rokometaša sta okužena tudi pri francoski rokometni ekipi Chambery.

V Sloveniji sta za zdaj znan le primera hokejista z Jesenic, ki naj bi se okužil na gostovanju v Italiji 4. marca, in odbojkarja ACH Volleyja, ki naj bi zbolel 6. marca na zasebnem dogodku. Pri Jesenicah so soigralci v samoizolaciji, medtem ko se Ljubljančani za ta korak niso odločili, saj z obolelim ni bil nihče od članov ekipe v stiku.