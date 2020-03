Naložba bo namenjena za nadaljnji razvoj njegove spletne platforme, ki vodjem informatike in finančnim direktorjem omogoča pregled in nadzor nad stroški in uporabo spletnih naročnin na programsko opremo (Software as a Service – SaaS). Družba Cleanshelf ima v Sloveniji podružnico z 20 zaposlenimi, ki se osredotočajo na razvoj naprednih izdelkov na področju upravljanja spletnih naročnin na programsko opremo. V svojo razvojno ekipo v Sloveniji načrtujejo do jeseni 2020 privabiti deset novih inženirjev. Revija Finance Manager je marca letos Cleanshelf uvrstila na lestvico top 25 slovenskih zagonskih podjetij.

Sistem za vodenje evidence in pomoč Naraščajoča uporaba storitev v oblaku in najemanje programske opreme kot storitve sta v zadnjih nekaj letih privedla do novih izzivov za vodje informatike in finančne direktorje. Po ugotovitvah podjetja Cleanshelf je 30 odstotkov stroškov naročnin, ki jih podjetja plačujejo za programsko opremo oziroma spletne storitve, izgubljenih, saj vodje informatike nimajo celovitega nadzora nad najeto programsko opremo v podjetju. Rešitev podjetja Cleanshelf služi kot sistem za vodenje evidence naročnin na programsko opremo in nudi pomoč pri proaktivnem upravljanju porabe, uporabniških dostopov in obnavljanju naročnin. Platforma ponuja tudi neprecenljiv vpogled v varnostno izpostavljenost podjetja in v tveganja skladnosti v primeru uporabe spletnih storitev.

Za številne globalne korporacije Platforma Cleanshelf predstavlja ključni del upravljanja spletnih storitev za številne globalne korporacije, kot so Hilton, Looker in CoStar Group. Rešitev je združljiva z več kot dva tisoč ponudniki programske opreme kot storitve, vodilnimi finančnimi in kadrovskimi sistemi ter sistemi za enkratno prijavo (angl. Single Sign-On), vključno z rešitvami družb SAP, Oracle in Sage. Dušan Omerčević, izvršni direktor podjetja Cleanshelf, je povedal: »V podjetju Cleanshelf sodelujemo z globalnimi korporacijami in jim pomagamo pri ocenjevanju in preprostem razumevanju tega vse bolj ključnega in kompleksnega dela njihovega informacijskega sistema. Novo naložbo bomo uporabili za nadaljnji razvoj funkcij naših izdelkov.«