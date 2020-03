Zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom so bila odpovedana finalna strankarska predvolilna druženja kandidatov s članstvom, ni pa to ogrozilo nedeljskih volitev, po katerih bodo znani ljudje, ki bodo dobili mandat za štiriletno vodenje HDZ. Več kot 210.000 članov vladajoče hrvaške stranke se bo odločalo med Andrejem Plenkovićem in njegovim velikim kritikom, saborskim poslancem in nekdanjim hrvaškim zunanjim ministrom Mirom Kovačem iz desničarskega krila stranke, ki nastopa pod sloganom Opcija za spremembe. Vse raziskave med članstvom stranke so pokazale, da bo Plenković zanesljivo zmagal z več kot 70 odstotki glasov.

Bolj zanimivo bo videti, kakšno bo razmerje med Plenkovićevo skupino Odločno za Hrvaško in Opcijo za spremembe, ko gre za namestnika podpredsednika in štiri podpredsednike. Raziskave napovedujejo tesno zmago Plenkovićevega sodelavca iz vlade, ministra za veterane Toma Medveda proti vukovarskemu župane Ivanu Penavi, ki je Kovačeva opcija. Medved in Penava sta edina kandidata za namestnika predsednika. Če je verjeti anketam, bo razmerje v predsedstvu stranke, za katerega se poteguje devet kandidatov, neodločeno, po dva kandidata iz Plenkovićeve in dva iz Kovačeve ekipe. V tem razmerju bo Plenković tudi relativni zmagovalec strankarskih volitev. Med drugim si bo tako odprl možnosti za precej nemoteno sestavljanje volilnih seznamov za prihajajoče hrvaške parlamentarne volitve po svojem okusu.

Pravi obračun po volitvah

Plenković se je večkrat pokazal kot maščevalen politik. Težko je verjeti, da bodo Kovač, Penava in drugi v primeru poraza lahko računali na svetlo prihodnost v strankarski strukturi. Tudi pred kampanjo so brez zadržkov napadali premierja in predsednika HDZ, češ da je stranko potisnil proti levici. Očitali so mu, da je HDZ odtujil od članstva in zaradi tega izgubil evropske in predsedniške volitve. Obtožili so ga klientelizma, kar je Plenkovića najbolj razjezilo, tako da jim je zabrusil, naj pazijo, kaj govorijo. Komunikacija med nasprotnimi skupinami je bila bolj strupena kot med vlado in opozicijo, pogosto tudi osebno žaljiva, kar ne pušča veliko prostora za skladno povolilno sodelovanje glavnih akterjev. Niti nedeljska zmaga ne zagotavlja, da bo Plenković brez težav opravil s tistimi, ki so ga poskusili detronizirati. Neuradno je slišati v HDZ, da je vprašanje, kako se bodo poraženci, ne glede na to, kdo bo zmagal, sploh sprijaznili s porazom, a razkola v stranki ne pričakuje nihče.

Končni razplet je pričakovati šele po hrvaških parlamentarnih volitvah, ki bodo najpozneje jeseni. Če bo Plenković popeljal HDZ do zmage in novega premierskega mandata, se bo lažje odločil, da opravi z vsemi v HDZ, ki so mu grenili predsednikovanje v preteklih štirih letih, v nasprotnem primeru pa ga čaka slovo iz HDZ.