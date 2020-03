»Po izračunih naj bi meteor razneslo skoraj nad mojo rojstno hišo v Uršnih selih. Tam nekje okoli 34 kilometrov visoko, 3 kilometre zahodno od Jugorja, kar pomeni nekje na sredini med Uršnimi seli pri Novem mestu in Jugorjem. Sem vam rekel, da nad mojo hišo? Zame, geologa stare generacije, je to nekaj tako zanimivega, kot če bi strokovnjaku za meteorite, ki nas vodi v iskanju, mag. inž. geologije Bojanu Ambrožiču vesoljski kamen padel na dvorišče…«

Tako se je minulo soboto šalil upokojeni geolog Alojz Pavel Florjančič, njegov stanovski kolega, upokojenec in geolog ter prevajalec Jaril Lavrenčič pa je pripomnil, da morata biti pri tako pomembnem iskanju zraven tudi onadva.

Kmalu po tem dogodku je več astronomov in fizikov ter matematikov izračunalo, da naj bi kosi meteorita padli v Slovenijo. Kar trije najbolj reprezentativni izračuni ameriškega ljubiteljskega astronoma Jima Goodalla , skupine Tomaža Zwittra s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (v skupini sta še Jurij Pahor in Mladen Živčič , Agencija RS za okolje) in kot tretji izračuni Jureta Atanackova z Geološkega zavoda Slovenije so nakazovali, da so meteoriti verjetno padli na tla med Češčo vasjo in Trebnjim. Eksploziji naj bi bili, vsaj tako so zaznale seizmološke opazovalnice, kar dve. Prva 34 kilometrov nad Gorjanci, ko naj bi nebesno telo prvič razpadlo, nekaj sekund kasneje pa naj bi prišlo še do ene eksplozije, in sicer približno 4 kilometre nad Goriško vasjo, to je 3 kilometre jugovzhodno od Prečne in 2 kilometra od Mirne Peči. Kot je zapisal Zwitter, naj bi bil položaj na površju zelo dobro določen, višina dogodka pa bolj negotova, vendar nižja od 9 kilometrov.

28. februarja dopoldne je v Zemljino atmosfero vstopil meteoroid, ki ga je, po podatkih satelita GEOS, ob 10.32 razneslo na višini 34,5 kilometra. Šlo je za zelo svetel meteor oziroma kot mu pravijo, superbolid. Ob vstopu v Zemljino atmosfero nekaj decimetrov do nekaj metrov velik meteoroid ali manjši asteroid zelo hitro izgubi ogromno količino kinetične energije in posledično zažari oziroma, kot se je zgodilo minuli petek, eksplodira.

Iskanje igle v senu

Vseeno pa številne iskalce, tako tiste, ki smo se minulo soboto zbrali na parkirišču Osnovne šole Toneta Pavčka v Mirni Peči, kot večjo skupino madžarskih lovcev na meteorite, ki so iskali severozahodno od Mirne Peči v smeri Jordankala, in tudi skupino Jureta Atanackova, ki je iskala ločeno, to, da iščemo iglo v senu, ni prestrašilo. Je pa res, da smo vendarle upali, da se nam bo nasmehnila sreča in bomo ugledali ožgani kamen, ki se bo izkazal za meteorit. In vsaj naša skupina je našla marsikaj; če ne bi bilo nas, je tudi veliko vprašanje, ali ne bi meteorit Novo mesto obležal ob cesti v Prečni. Ampak, pojdimo po vrsti.

Pred šolo v Mirni Peči se nas je zbralo skoraj 30. Miro Strupeh iz Mokronoga, ki s pomočjo detektorja kovin išče stare kovinske predmete v zemlji, je bil prepričan, da če je našel že toliko starih puščic, ni vrag, da bo našel še en kamen, ki je padel iz vesolja. Alojzij Pavel Florjančič je pripovedoval, kako je postal boter fosilnega meteorita Javorje. »Vladimir Štibej je leta 2009 ob rekonstrukciji ceste našel nenavaden kamen. Ker je izvedel, da sem kot geolog delal v rudniku urana Žirovski vrh, me je poklical. Ker je kamen dolgo ležal v zemlji, ni imel značilne skorje, podoben je bil železni gmoti, ki bi lahko bila železova ruda, žlindra ali celo lito železo, je pa bil magneten in zelo trd, kar se je izkazalo, ko smo odrezali ploščico za raziskave. Preden sem jo nesel na geološki zavod, mi je v delovni mizi v predalu razpadla na tri dele in sem lahko videl ploskve oktaedra, tako da me je to prepričalo, da je verjetno meteorit. Čez nekaj mesecev so to potrdili tudi v ameriški agenciji za meteorite,« je pripovedoval. Vojko Tomič iz Društva prijateljev mineralov in fosilov iz Tržiča. Z Matijo Križnarjem, kustosom za fosile v Prirodoslovnem muzeju, sta bila nekoliko bolj skeptična in sta se zavedala, kako težavno je iskanje majhnega kamna, je pa Križnar pragmatično pripomnil: »Če ne kupiš srečke, tudi na loteriji ne moreš zadeti, kar pomeni, če ne bomo iskali, tudi našli ne bomo.«

Študenti geologije, fizike in elektrotehnike Anže Tesovnik, Urh Cotman in Gregor Osredkar so nastavljali pametne telefone in vklapljali sledilnike poti, vsi trije pa so bili prepričani, da lahko izračunom astronomov zaupamo.