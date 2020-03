Hugo Wolf (1860-1903) je večino svojega življenja preživel v Avstriji, kjer se je ob pomoči mecenov zelo zgodaj posvetil skladanju. Ustvaril je opus prek 300 samospevov, opero Der Corregidor, simfonične pesnitve, zborovske skladbe ter komorna in klavirska dela. S svojimi deli je po Evropi kot avstrijski skladatelj zaslovel po letu 1894.

Hugo Wolf je bil eden največjih skladateljev poznega 19. stoletja, je nedavno na slavnostni akademiji ob obletnici skladateljeve smrti v Slovenj Gradcu dejal muzikolog Matjaž Barbo in poudaril, da je bil izvrsten tako v instrumentalnih delih, zlasti pa v vokalnih skladbah.

V Slovenj Gradcu so pred slabim desetletjem s pomočjo države obnovili njegovo rojstno hišo v središču mesta, v kateri je od leta 2011 urejen spominski muzej, ki ga letno obišče okoli 2100 ljudi.

V letošnjem jubilejnem letu bodo v Slovenj Gradcu in tudi drugod po Sloveniji in tujini potekale številne glasbene in druge prireditve ter promocijske aktivnosti v čast skladatelju. Osrednji koncert s televizijskim prenosom je predviden 30. maja, ko bo po zdajšnjih načrtih v središču Slovenj Gradca nastopil Simfonični orkester RTV Slovenija.