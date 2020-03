Harvey Weinstein, nekoč kralj Hollywooda in človek, ki so se mu v zahvalnih govorih na podelitvi oskarjev zvezdniki zahvalili celo večkrat kot bogu, je bil v sredo obsojen na 23 let zapora zaradi spolnega napada in posilstva tretje stopnje. »To je res vaša prva obsodilna sodba, nikakor pa ni to vaš prvi zločin,« je med podajanjem kazni sodnik James Burke navrgel v smeri Weinsteina.

»Sanje številnih so bile odvisne od njega. In kako je uporabil to moč? Opijanil se je z njo. Sodba mu je preprečila, da uniči še kakšno dodatno življenje,« je bila s kaznijo zadovoljna vodja tožilske ekipe Joan Illuzzi - Orbon. Obramba se bo na sodnikovo odločitev pritožila, težavo imajo tudi z njegovim vodenjem procesa. Največjo napako je po njihovem storil, ko je mesto v poroti dodelil pisateljici, ki je v preteklosti pisala o zlorabah deklet. Odvetnica Donna Rotunno, zaradi neizprosnosti in napadalnosti v sodni dvorani med kolegi znana kot pitbulka, je prosila za zgolj petletno zaporno kazen.

Visoka kazen, kakršno je dejansko prejel, bi po mnenju obrambe zanj pomenila dosmrtni zapor, med olajševalne okoliščine pa so prišteli še obtoženčevo starost – prihodnji teden bo praznoval 68. rojstni dan – dosedanjo nekaznovanost in krhko zdravje. Da je nezmožen premikanja brez pomoči, je Weinstein kazal, ko si je pri hoji pomagal s hojco, v sodno dvorano so ga pripeljali na invalidskem vozičku. Poleg številnih nadlog ga dajejo bolečine v križu in srcu ter visok krvni tlak, le nekaj ur po razsodbi pa so ga zaradi bolečin v prsih prepeljali v eno od manhattanskih bolnišnic.

Čaka ga (vsaj) še eno sojenje

Nekdanjega filmskega producenta je spolnih napadov, posilstev in nadlegovanja obtožilo več kot 90 žensk, med drugim Salma Hayek, Gwyneth Paltrow in Uma Thurman. Zaradi obtožb je leta 2017 vzniknilo gibanje žensk, ki so jih slavni, bogati in mogoči moški spolno nadlegovali, #metoo/jaztudi. »Da izkoriščaš zveze za posilstvo, moraš biti še posebno zloben. Posilstvo ni le trenutek penetracije. Traja večno. Dan, ko sem pričala, je bil dan, ko sem nazaj dobila svoj glas,« je med soočenjem s svojim napadalcem dejala Jessica Mann, ki jo je Weinstein leta 2013 posilil v hotelski sobi. Ta se, tako se zdi, še vedno ne zaveda povsem svojih dejanj in mu je bolj ali manj žal le, da so ga pri nečednostih dobili. »Obžalujem, da sem se znašel v takem položaju, a mi še vedno ni jasno, zakaj. Skrbi me za državo, v kateri se moške obtožuje za stvari, ki jih nihče od nas ne razume,« je povedal na sodišču, ko je sodnika prosil za milostno kazen. Zmeden je, ker ne razume, zakaj so bile ženske, sicer tako ali drugače odvisne od njega, kljub spolnim napadom še vedno prijazne do njega. Sedeminšestdesetletnika v prihodnje čaka podoben proces še v Los Angelesu.

A bo Weinstein do takrat vendarle ostal v zaporu na otoku Rikers, kjer ga imajo pazniki zlasti po razsodbi še bolj na očeh. Še predobro se namreč spominjajo samomora Jeffreyja Epsteina, ki se je zgodil pod njihovim nadzorom. Rikers velja za enega najslabših zaporov, v katerem so neživljenjske razmere in nasilje vsakodnevna stalnica. Kako slabo je stanje, kaže lanska odločitev mestnega sveta, da bodo zapor sčasoma zaprli, namesto njega pa odprli štiri druge. A Weinstein si lahko pri navajanju na življenje za rešetkami pomaga s svetovalcem. Da, če imaš denar, lahko najameš kogarkoli. Običajno gre za kakšnega nekdanjega kaznjenca, ki novincu pomaga z nasveti, kako najlaže preživeti. »Ljudi je strah neznanega. Gotovo tudi Harveyja, ki zapor pozna samo iz filmov,« pravi nekdanji kaznjenec Paul Wright, danes direktor neprofitne organizacije za pomoč zapornikom. Mogočneži, kot je Weinstein, bi lahko imeli za rešetkami nemalo težav. Ker so vajeni, da imajo vedno prav, da jih vsi venomer poslušajo, da nikoli ne morejo storiti ničesar narobe, pa tudi, ker se jim zdi, da se jim je na sodišču zgodila krivica, težko dosežejo stopnjo skromnosti, ki je potrebna za preživetje v zaporu. Ali je padli filmski velikan takega svetovalca najel, ni znano. Vsekakor bi mu za preživetje v zaporniški džungli prišlo prav, če bi vedel, da je ključ za to spoštljivost, nekonfliktnost in do neke mere tudi prijaznost do sozapornikov.