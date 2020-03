Škofjeloški policisti so v sredo obravnavali smrtno nesrečo smučarja na smučišču Soriška planina, je povedal Bojan Kos, tiskovni predstavnik PU Kranj. »Okoliščine kažejo, da se mu je pred trčenjem v zaščitno blazino, ki je nameščena na drevesu, odpela smučka. Po trku je nezavesten obležal. Kljub takojšnji prvi pomoči je na kraju umrl,« je zapisal Kos in dodal, da je smučar nosil čelado. Za razjasnitev podrobnejših okoliščin nezgode smo danes zaman iskali sogovornika na smučišču Soriška planina, na naša vprašanja po elektronski pošti pa nismo prejeli odgovorov. Iz objave uprave za zaščito in reševanje je razvidno še, da se je nesreča zgodila okoli 11. ure.

Največ nezgod zaradi precenjevanja sposobnosti Na PU Kranj opozarjajo, da gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na gorenjskih smučiščih. Prva je bil deskar, ki se je poškodoval januarja v Kranjski Gori. Po padcu se je še pobral, kasneje pa je nezavesten obležal na smučišču in čez nekaj dni bitko za življenje izgubil v bolnišnici. »V letošnji smučarski sezoni so gorenjski policisti obravnavali 32 smučarskih nesreč. V 12 primerih je bil podan sum na hujše poškodbe. V večini nesreč so bili smučarji udeleženi sami, kot vzrok se najpogosteje pojavljata precenjevanje sposobnosti in podcenjevanja razmer na smučišču,« še dodaja Kos. Za varnost na smučišču mora najprej poskrbeti vsak smučar sam, s tem zaščiti sebe in druge na smučišču, opozarjajo smučarski strokovnjaki. Problematični pa niso le tvegani manevri, pač pa tudi hitrosti, ki jih omogočajo novejši modeli smuči, dodaja upokojeni inštruktor smučanja Iztok Belehar. »Hitrosti so veliko večje, kot so bile včasih, stroka, ki poučuje smučanje, pa smučarjev ne uči več, kako se nenadoma hitro in varno ustaviti. Tega mnogi preprosto ne znajo,« opaža. Ob izkoriščanju stranskega loka smuči lahko danes smučar zavoj izpelje brez zaviranja. »Nekoč se je zavoj s smučmi začel, potem pa je smučar oddrsel z repom smuči, kar mu je ves čas omogočalo nadzor hitrosti,« poudarja glavno razliko med današnjim in nekdanjim smučanjem. »Pri novih smučeh je lahko vsak naslednji zavoj hitrejši,« opozarja.