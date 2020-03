Del planeta, ki je obrnjen stran od svoje zvezde, je 1000 stopinj hladnejši, kar omogoča kovinam, da se kondenzirajo in dežujejo. Švedski raziskovalci so pred kratkim objavili svoje ugotovitve o tem nenavadnem planetu v znanstveni reviji Nature. Znanstveniki so za natančno preučitev planeta uporabili teleskop. Planet, ki je od nas oddaljen 640 svetlobnih let, je tako blizu svoje zvezde, da potrebuje le 43 ur, da opravi en obrat.

Še ena zanimivost o planetu je to, da vedno obrača enako stran zvezdi, fenomen, ki ga znanstveniki imenujejo sočasno vrtenje. Ta fenomen drži tudi za Luno, iz zemlje namreč vedno vidimo le eno stran. To pomeni, da se trajno dnevna stran planeta praži na vročini. Pravzaprav mora biti ta polobla tako vroča, da se vsi oblaki razpršijo in vse molekule v atmosferi razbijejo na posamezne atome.

Wasp- 76b je ogromen plinski planet, ki je dvakrat večji od Jupiterja. Svoje ime je dobil po teleskopu, s katerim so ga znanstveniki odkrili pred skoraj štirimi leti.