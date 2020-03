KZS, Fiba in evroliga odpovedale tekmovanja

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je sporočila, da so do nadaljnjega prekinjena vsa tekmovanja pod njenim okriljem. Enako naj bi danes popoldan storila tudi Euroleague Basketball, ki upravlja košarkarsko evroligo in evropski pokal. KZS je odpoved sporočila že pred tem.