Košarkarji so v Dallasu o odločitvi prekinitve lige slišali sredi tretje četrtine, a so tekmo, v kateri je blestel Boban Marjanović, lahko odigrali do konca. Srb je imel z 31 točkami in 17 skoki tekmo kariere.

Na drugi strani je bil najboljši strelec Denverja, pri katerem tretji Slovenec v NBA Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro, Jamal Murray s 25 točkami.

Mavericksi, ki so igrali brez Kristapsa Porzingisa ter poškodovanih Jalena Brunsona in Setha Curryja, so po dveh porazih prišli do nove zmage in tako ostajajo edino moštvo v ligi brez treh zaporednih porazov.

Miami pa je moral z 98:109 priznati premoč Charlottu, ki je na mestih, ki ne vodijo v končnico. Miami bi si s to zmago že lahko dokončno zagotovil končnico, a so izbranci trenerja Erica Spoelstre po odlični prvi četrtini popustili.

Devonte Graham je k zmagi prispeval 30 točk. Najboljši strelec vročice je bil Kendrick Nunn s 24 točkami. Dragić tokrat ni bil pri metu, dosegel je le tri točke (1/9 iz igre, 0/4 za tri), temu je dodal še po pet podaj in skokov.

Vodstvo lige NBA je zaradi koronavirusa prekinilo nadaljevanje letošnje sezone, potem ko so odkrili, da je center Utah Jazz Rudy Gobert okužen s tem virusom. Zaenkrat še ni jasno, kaj bo z nadaljevanjem letošnje sezone, katere redni del bi se moral končati 15. aprila.

* Izidi: Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 124:106 Atlanta Hawks - New York Knicks 131:136 (podaljšek) Miami Heat - Charlotte Hornets 98:109 (Goran Dragič 3 točke, 5 podaj, 5 skokov v 26:05 minute za Miami) Oklahoma City Thunder - Utah Jazz prestavljena Dallas Mavericks - Denver Nuggets 113:97 (Luka Dončić 28 točk, 9 podaj, 6 skokov v 39:32 minute za Dallas; Vlatko Čančar za Denver ni dobil priložnosti za igro) Sacramento Kings - New Orleans Pelicans prestavljena