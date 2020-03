Weinsteinu so v New Yorku sodili za prisilen oralni spolni odnos z Mimi Haleyi leta 2006, za kar mu je grozilo do 25 let zapora, ker gre za hudo obliko spolnega napada, in za posilstvo tretje stopnje nadobudne igralke Jessice Mann leta 2013, za kar so mu grozila štiri leta zapora. Weinstenu bodo v prihodnje sodili za podobna kazniva dejanja še v Los Angelesu. Zaradi obtožb na račun Weinsteina je leta 2017 vzniknilo gibanje žensk, ki so doživele spolne napade s strani slavnih in mogočnih moških. Gibanje Jaz tudi in večja osveščenost javnosti glede spolnega nasilja sta privedla do koncev številnih karier, med drugim medijskih voditeljev, poslovnežev in politikov.

Obe tožnici sta v sredo pred izrekom sodbe dobili novo priložnost za izjavo in soočenje z obsojenim. "Zato, da izkoriščaš zveze za posilstvo, moraš biti še posebej zloben. Posilstvo ni le trenutek penetracije. Traja večno. Dan, ko se je moj glas slišal na klopi za priče, je bil dan, ko sem ga dobila spet nazaj," je dejala Mannova, ki jo je Weinstein posilil leta 2013 v hotelski sobi.

Weinstein je po drugi strani sodnika prosil za milost in zatrdil, da je empatija narasla, odkar je prišlo do njegovega padca. Vendar pa spet ni pokazal, da se zaveda teže svojih dejanj. Dejal je sicer, da čuti obžalovanje za položaj, v katerem se je znašel, vendar mu še vedno ni jasno, zakaj. "Več tisoč moškim se zanika pošten postopek. Skrbi me za to državo. Moške se obtožuje za stvari, ki jih noben od nas ne razume," je dejal in dodal, da je skupaj z moškimi zelo zmeden. Weinstein je prav tako dejal, da ima lepe spomine na ženske, ki ga obtožujejo, saj je mislil, da je imel z njimi dobro prijateljstvo. "S temi osebami sem preživljal čudovite čase," je dejal Weinstein, ki mu nikakor ni jasno, kako to, da ženske nimajo podobnim spominov.

Weinsteina je spolnih napadov, posilstev in nadlegovanj obtožilo več kot 90 žensk, med njimi slavne igralke, kot so Uma Thurman, Salma Hayek in Gwyneth Paltrow. Njegova zgodba je zgodba mogočnega, bogatega in vplivnega moškega, ki je vse to izkoriščal, da spolno zlorablja ženske, ki so bile tako ali drugače odvisne od njega. Ni mu jasno, zakaj so bile še naprej prijazne z njim, kljub spolnim napadom. Njegova odvetnica Donna Rotunno je sodniku povedala, da se je Weinstein soočal z visokim zidom, še preden se je začel sodni proces zaradi vsega, kar je bilo v javnosti. Imela je prav, saj je doslej veljalo, da je bil visok zid postavljen za ženske, ki so takšne, kot je Weinstein, upale obtožiti spolnega napada.

Skupaj s kolegi je sodnika prosila za največ pet let zapora, ker bo Weinstein čez teden dni dopolnil 68 let in visoka kazen bi zanj praktično pomenila dosmrtni zapor. Poleg tega, da je star in doslej še ni bil kaznovan, je tudi bolan. Daje ga križ, pa srce in številne druge nadloge.

Weinsteinovi odvetniki se bodo pritožili na kazen in bodo napadli tudi Burkovo vodenje sodnega procesa. Najmočnejši razlog za pritožbo pa imajo v tem, da je dovolil, da v poroti sedi pisateljica, ki je napisala knjigo o moškem oziroma moških, ki zlorabljajo mlada dekleta. Ne glede na pritožbo, pa Weinstein ostaja v zaporu, kjer bo počakal na podoben sodni proces, ki ga čaka v Los Angelesu. Tam ga ženska obtožuje, da jo je posilil v hotelski sobi leta 2013. Druga ženska pa, da jo je posilil naslednjo noč v hotelu v Beverly Hillsu. Tam ga čaka v najslabšem primeru do 28 let zaporne kazni.

Poleg tega policija v Los Angelesu nadaljuje preiskavo še treh podobnih primerov, kar pomeni, da se bo obtožnica pred začetkom procesa verjetno še okrepila.