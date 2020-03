V petek je propadel dogovor med državami skupine Opec+ (mednarodno interesno združenje najpomembnejših izvoznic nafte, v kateri so poleg članic kartela še druge večje proizvajalke črnega zlata), o dodatnem rezu v proizvodnjo za 1,5 milijona 159-litrskih sodov dnevno do konca tega leta. Pridružene članice kartelu naj bi jo znižale za dodatnih 500.000 sodov dnevno. To je v petek zagovarjala Savdska Arabija, največja izvoznica nafte na svetu. Na nasprotni strani je bila Rusija, druga največja izvoznica nafte, ki je zahtevala, naj količine načrpane nafte ostanejo na ravni sedanjega znižanja. Najvplivnejši državi v naftnem poslu zato nista sklenili kompromisa.

Po drugi strani naj bi Savdska Arabija v zasebnih pogovorih z nekaterimi udeleženci na naftnem trgu, ki želijo ostati anonimni, zatrdila, da lahko svojo proizvodnjo zvišajo do rekordnih 12 milijonov sodov dnevno, poroča Bloomberg.

Hitro po padlem dogovoru na Dunaju so se v Riadu, glavnem mestu Savdske Arabije, odzvali z znižanjem svojih uradnih prodajnih cen in ponudili rekordne popuste za surovo nafto po vsem svetu. Saudi Aramco, državni energetski velikan, rafinerijam vsak mesec sporoči cene surove nafte, ki nihajo le za par centov ali nekaj dolarjev. Tokrat so ceno znižali kar za med šest in osem dolarjev.

Cene nafte so v današnjem azijskem elektronskem trgovanju strmoglavile za 30 odstotkov, kar je največji padec v zadnjih skoraj 30 letih. Za 159-litrski sod severnomorske nafte brent, ki bo dobavljena maja, je bilo treba zjutraj odšteti 32,83 dolarja, kar je 12,44 dolarja manj kot v petek. Teksaška nafta za dobavo aprila je izgubila prav tako 12,44 dolarja in padla na 28,84 dolarja.