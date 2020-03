Hana Hawlina: Čustveno delo na črno

Prijatelji, ki veliko uporabljajo zmenkarske aplikacije, imajo najboljše anekdote. Polni so fantastičnih pripovedk o malih norostih, nerodnih zapletih, dekletih s tragikomičnimi izbruhi rasizma in fantih, ki računajo, koliko centov jim dolguješ za čik. A presenetilo me je, ko so si zgodbe heteroseksualnih prijateljic začele postajati vse bolj podobne: »tipi mislijo, da sem njihova psihoterapevtka«, ali pa »ne da se mi več biti čustvena spužva«, včasih pa različica »celo noč sem se ukvarjala z njegovimi problemi, on pa me ni vprašal niti, kako sem«.