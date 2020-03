Borci in Janković zaradi Rupnika na sodišče

Ustavno pritožbo zoper razveljavitev obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika v teh dneh vlagata tudi Mestna občina Ljubljana in Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije; nanje so se obrnile tudi neposredne žrtve Rupnikovih domobrancev in njihovi potomci. Ustavno sodišče naj bi februarja vloženo ustavno pritožbo mariborskega pravnika že zavrglo.