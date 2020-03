Našli in zasegli so: 11 pušk, 2 pištoli, 173 nabojev, 78 detonatorjev, ročno bombo, 8,5 kilograma eksploziva, 18 metrov vžigalne vrvice, 84 prepovedanih petard, več delov orožja in sedem daljnogledov za puške. Šlo je za tako veliko količino nevarnih snovi, da so morali na pomoč poklicati bombne tehnike specialne policijske enote, ki so poskrbeli za varno uničenje eksploziva in prevzeli prepovedane pirotehnične izdelke, detonatorje in bombo. Med preiskavo so policisti ugotovili, da ima osumljenec dovoljenje za štiri kose lovskega orožja, ki pa so mu ga zaradi nepravilne hrambe prav tako zasegli in pri pristojni upravni enoti predlagali uvedbo postopka za odvzem orožja.

Zoper moškega bodo po končani preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. In še to, med hišnimi preiskavami so policisti 54-letnemu osumljencu zasegli še osem motornih žag, za katere sumijo, da izvirajo iz tatvin. Morebitne oškodovance policisti pozivajo, naj pokličejo na policijsko postajo Metlika.