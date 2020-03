V Revozu danes spet proizvodnja

V novomeškem Revozu so po ponedeljkovi zaustavitvi proizvodnje, ki je bila posledica neredne dobave sestavnih delov in delno tudi izbruha novega koronavirusa na Kitajskem, to davi vnovič zagnali. V tovarni, ki se s sestavnimi deli oskrbuje sprotno, sicer upajo, da do podobnih zapletov ne bo več prišlo.