Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes pred sodnico Aljo Kratovac končalo sojenje Zlatanu Kudiću, nekdanjemu direktorju podjetja Maxicom in enemu največjih davčnih dolžnikov v Sloveniji. Obsojen je bil na šest let in šest mesecev zapora, saj je sodnica pri izreku kazni v celoti sledila predlogu tožilca Boštjana Valenčiča s specializiranega državnega tožilstva. Ta je tako kazen predlagal za kazniva dejanja davčne utaje, pranja denarja in uničenja poslovnih listin.

Kudića so na sojenje pripeljali iz ljubljanskega pripora, v katerem je bil od decembra lani, ko so ga prijeli na podlagi mednarodne tiralice, neuradno v Ljubljani. Med sojenjem, ki se je začelo leta 2013, je lani septembra, ko bi moralo priti do zaključnih besed tožilstva, obrambe in obtoženega, Kudić namreč zbežal iz Slovenije. Po naših podatkih naj bi bil medtem v Bosni in Hercegovini, nato pa se je sam vrnil v Slovenijo, kjer so ga prijeli policisti in odpeljali v ljubljanski pripor.

Kudić je ves čas sojenja trdil, da je nedolžen, ob koncu sojenja, v torek, pa je krivdo priznal. Sodba mu je bila izrečena danes, po izreku pa je sodišče zaprosil za predčasno prestajanje zaporne kazni.

Država bo težko kaj izterjala Zlatana Kudića, ustanovitelja družbe Maxicom, je obtožnica bremenila očitkov o davčni utaji, pranju denarja ter ponareditvi oziroma uničenju poslovnih listin. Izdajal naj bi fiktivne račune, nato pa zahteval preplačan DDV. Skupno naj bi pridelal 25 milijonov evrov davčnega dolga. Sicer pa je zoper Kudića Finančna uprava RS (Furs) izdala odločbo za vračilo 25 milijonov evrov dolga. Vendar je podjetje Maxicom izbrisano iz sodnega registra in ni več na seznamu davčnih dolžnikov. Dolgove bi Furs lahko terjal v kazenskem postopku kot premoženjski zahtevek. Vendar je vprašanje, ali ima Kudić uradno sploh kaj premoženja.