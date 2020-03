Anamarija Lampič je v Drammnu, nadaljevanju sprintov svetovnega pokala v teku na smučeh, pritekla šesto mesto. Z novo vrhunsko uvrstitvijo ostaja v boju za rdečo majico in mali kristalni globus, a jeze v cilju po zapravljeni priložnosti ni skrivala. Veliki finale šesterice se ji je ponesrečil, potem ko je pred tem vse naredila z odliko. S padcem v zadnjem ovinku je bilo tudi konec sanj, da bi točno ob štirinajsti obletnici prve slovenske zmage v Drammnu ponovila dosežek Petre Majdič. Vsaj stopničke so bile tokrat na dosegu in tudi boj s Švedinjo Linn Svahn, ki ji po točkah v sprinterski razvrstitvi tri tekme pred koncem na ameriški celini uhaja za 37 točk, vmes pa se je v igro vrnila tudi tokratna zmagovalka Jonna Sundling, ki je zmagovalne stopničke osvojila že v Planici.

Anamarija Lampič se je v finalu ob treh Švedinjah in Švicarki jezila na edino Norvežanko, mlado Kristine Skistad. Malo neupravičeno. Lampičevi namreč zaradi nje ni uspela kolesarska taktika napada iz ozadja, ki ji je v četrtfinalu in polfinalu uspel skoraj z odliko. »Po slabšem startu mi v finalu ni kazalo tako dobro, a sem se rešila in prišla na drugo mesto. Mlada Norvežanka mi je tokrat žal vse uničila. Ne vem, kako bi temu rekla – ne zna teči. Uničila mi je taktiko, zaprla me je, izgubila sem hitrost in ostale so šle mimo. Na koncu sem še padla zaradi nje. Razočarana sem,« je vrelo iz Anamarije Lampič. »Borila se bom do konca. Nočem zapraviti nobene priložnosti več,« je odločena za zadnji del tekem v sprintu čez lužo. Ob tem pa je z mislimi že na sobotnem teku na 30 km na Holmenkollnu.

Še bolj je bila razočarana Katja Višnar. Upravičila je sloves kraljice kvalifikacij. Najboljšega časa pa potem ni zmogla ponavljati kot Johannes Hoesflot Klaebo. Izpadla je v četrtfinalu, 13. mesto pa je njen tretji dosežek zime. Preostali trojici Vesni Fabjan, Janezu Lampiču in Mihu Šimencu se ni uspelo uvrstiti med trideseterico, kjer je denimo teklo kar dvanajst Norvežanov, pet pa jih je bilo v finalu.

In zakaj sprinterka Anamarija Lampič odhaja na Holmenkollen na daljši maraton? »Tja grem za trening, da vidim, kakšno je vzdušje. Proga je zelo težka, šla bom sproščeno, kar bo, pa bo. To je tudi zadnja priprava pred Kanado in Ameriko, in upam, da iztisnem še zadnje atome moči.«