Jutri bo sprva pretežno jasno in ponekod po nižinah megleno. Dopoldne se bo od zahoda začelo oblačiti in zvečer bodo v zahodnih krajih že padavine. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -1, v Alpskih dolinah ter v mraziščih na Notranjskem do -7, ob morju okoli 3, najvišje dnevne na severozahodu okoli 5, drugod od 7 do 12 °C.

Obeti: V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile na vso Slovenijo. Sprva bo meja sneženja med 400 in 700 m, nato višje. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V petek bo pretežno oblačno. Padavine bodo oslabele in ponekod prehodno ponehale ter se v noči na soboto predvsem na jugu prehodno spet nekoliko okrepile. V soboto dopoldne bodo povsod ponehale, popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo.

Vremenska slika: Nad Alpe in severozahodni Balkan se je od jugozahoda prehodno razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje od severozahoda postopno bolj suh in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, padavine bodo dopoldne večinoma ponehale. Popoldne se bo od zahoda jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. Jutri bo sprva pretežno jasno, že dopoldne se bo v krajih zahodno od nas pooblačilo in zvečer bodo ponekod že padavine. Tudi drugod bo popoldne oblačnost naraščala. Zapihal bo jugozahodni veter.

Biovremenska napoved: V sredo bo vremenska obremenitev postopoma slabela. Popoldne, ponoči in v četrtek dopoldne bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden. V četrtek popoldne se bo vremenska obremenitev krepila, spanje občutljivih v noči na petek bo moteno.