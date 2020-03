Kot je povedal Ambrožič, se bodo iskalne akcije lotili v naslednjih dneh, ko bi lahko bilo bolj jasno, kam bi lahko padli ostanki 5,5 tone težkega meteorita.

Glede izračuna enega od ameriških strokovnjakov je za zdaj zadržan, saj še nihče ne ve, kako je prišel do teh izračunov. »Zagotovo je dobro, da je to izračunal, vendar imajo slovenski astronomi in njihovi hrvaški kolegi bistveno več podatkov. Ko bodo oni naredili izračune, bo vse skupaj veliko bolj jasno,« meni Ambrožič.

Kot navaja, naj bi bilo bolj natančno območje iskanja med kraji Jablan, Prečna in Češča vas, njihov Facebook profil Strewnify Europe lovce na meteorite z vsega sveta vabi k iskanju v Slovenijo.

Slovenski geolog Ambrožič nad tovrstnimi aktivnostmi ni najbolj navdušen, saj upa, da, če bo ostanke že kdo našel, da bo to kakšen slovenski iskalec. Vzvodov in mehanizmov za odvzem najditelju namreč ni in načeloma predmet pripada tistemu, ki ga najde.

»Kdorkoli pa ga bo našel in bo želel dokazati, da je res pravi meteorit, bo moral vsaj kakšen vzorec poslati nam, ki jih preučujemo. Mi za naše potrebe potrebujemo zelo majhne koščke, zagotovo pa je naša želja, da najdene meteorite shranimo v prirodoslovni muzej, kjer so tudi vsi ostali,« je še dodal Ambrožič.