Tak mehanizem je bil po besedah predsednika Združenja frank Matjaža Sušnika »na mizi tudi na pogajanjih« med Združenjem frank in združenjem bank z mediatorjem ministrstvom za finance, ki so se nedavno neuspešno zaključila. Kot so sredi februarja navedli na ministrstvu, je Združenje frank načeloma sprejelo predlagane pogoje poravnave z nekaterimi dopolnitvami, združenje bank pa ne.

»Predlog zakona bo upošteval pripombe zakonodajnopravne službe DZ, ki so bile podane pri obravnavi prejšnjega predloga,« je za STA dodal Sušnik. Zakonodajnopravna služba DZ je takrat predlog preučila z vidika skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajnotehničnega vidika ter je nanj podala številne pripombe.

V Združenju frank so se zaradi težav pri reševanju problematike konec januarja s pritožbo obrnili na Evropsko komisijo. Sušnik je povedal, da so od komisije dobili samo odgovor, da so pritožbo prejeli in da jo bodo obravnavali. »V kratkem bodo naši člani poslali tudi peticijo na Evropski parlament,« je napovedal.

Združenje frank želi za reševanje problematike, ki je nastala zaradi nenadnega zvišanja tečaja franka januarja 2015, kar je posojilojemalcem v tej valuti močno zvišalo obveznosti, sistemsko rešitev, združenje bank pa zagovarja individualno obravnavo primerov.

V Združenju frank zelo pozorno spremljajo vse sodbe drugih nacionalnih sodišč v povezavi s to problematiko. Nazadnje so izpostavili primer v Franciji, kjer je sodišče kaznovalo družbo BNP Paribas Personal Finance v lasti banke BNP Paribas, ker je v letih 2008 in 2009 podeljevala hipotekarne kredite v frankih po zavajajoči tržni praksi in pri tem prikrivala informacije.