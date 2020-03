Brez sreče v športu ne gre, in če bi bila boginja Fortuna vsaj malce bolj na strani slovenskih skakalcev, bi lahko tekme v Lahtiju zapuščali še bolj prešerno razpoloženi. Tako pa je prevladal občutek, da bi lahko storili še več. Predvsem pa so bili blizu temu, da bi na Finskem znova zaigrala tudi Zdravljica.

Potem ko je Anže Lanišek na petkovi tekmi za tretjim mestom zaostal vsega osem desetink, Timi Zajc je bil sedmi, Cene Prevc 13. in Peter Prevc 18., so apetiti slovenskih orlov za moštveno tekmo občutno zrastli. A da se bodo aktivno vključili v boj za zmago, so verjeli zgolj največji optimisti. Potem pa so Slovenci v zaporedju Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek skakali kot v transu in po sedmih serijah celo vodili. Breme zmage je tako na ramenih nosil Lanišek, ki je pristal pri 121 metrih, podobno kot pred njim Nemec Karl Geiger. Ker je bila razlika med njima vsega 0,7 točke, je bilo jasno, da bo zmagovalca določila vetrna izravnava. Nemec je imel manjši odbitek točk in je po januarski preizkušnji v Zakopanah Nemčiji prinesel še drugo ekipno zmago na tekmah v letošnji sezoni.

»Za nami je super dan, saj smo res dobro skakali. Vesel sem, da se nam je na ekipni tekmi po dolgem času znova poklopilo. Borili smo se za zmago, a smo tudi z drugim mestom zelo zadovoljni, saj smo imeli že kar nekaj tekem, ko smo bili precej oddaljeni od stopničk,« se je smejalo Petru Prevcu, ki je prvič v karieri stal na stopničkah v Lahtiju. Zadovoljen pa je bil tudi glavni trener Gorazd Bertoncelj, ki je dejal: »Do zadnjega smo bili v igri za zmago. Res čestitke fantom, skakali so odlično. Na koncu je malce zmanjkalo. Že pred tekmo smo čutili, da lahko posežemo na zmagovalni oder, in to nam je tudi uspelo.« Slovenska reprezentanca je sicer na odru za zmagovalce na ekipnih tekmah stala že 27-krat, devetkrat so Slovenci slavili zmago, blizu so bili jubilejni deseti.

Druga posamična tekma (zaradi sneženja in vetra so jo izpeljali brez kvalifikacij) v slovenski tabor ni prinesla pretiranega veselja. Veliko so pričakovali predvsem od Timija Zajca, ki mu je v prvi seriji moštvene tekme uspel 130 metrov dolg skok, a ga žal ni ponovil, saj je pristal pri 115 metrih. Tudi sicer Slovenci niso bili tako razpoloženi (Žiga Jelar je bil 26., finale pa sta ujela še Peter in Domen Prevc z 29. in 30. mestom), da mu skakalnica na Finskem leži, pa je še enkrat potrdil Lanišek in tekmo končal na desetem mestu. »Moja zadnja tekma je bila malce slabša, rezultat pa je še vedno vrhunski. To je treba sprejeti z odprtimi rokami. Če bi mi pred vikendom kdo dejal, da bom skakal tako dobro, mu ne bi verjel in bi z veseljem sprejel. Ne bi pa sprejel svojega obnašanja na ekipni tekmi, za kar se še enkrat opravičujem celotni ekipi in vsem fantom,« je dejal Anže Lanišek, ki po moštveni tekmi ni bil zadovoljen z drugim mestom. Današnja posamična tekma je bila sicer 1000. v svetovnem pokalu, najbolj si jo bo zapomnil zmagovalec Geiger. Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna, ko se bo začela norveška turneja Raw Air v Oslu.