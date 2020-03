Za Slovenijo so po vrsti skakali Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek.

Cene Prevc je bil s 121 in 120,5 metra dolgima skokoma v svoji skupini peti, a je predvsem z drugim skokom zaostanek osmih točk za Nemčijo pretvoril v prednost 3,8 točke.

Timi Zajc je bil od vseh Slovencev na tekmi najdaljši, potem ko mu je v prvi seriji uspel skok, dolg 130 metrov. V drugo je pristal pri 124 metrih in prednost svoje reprezentance povišal na 8,6 točke. So se pa po odličnem skoku Stefana Huberja približali Avstrijci, ki so zaostajali vsega 10,6 točke.

Peter Prevc je v obeh skokih preskočil mejo 120 metrov (120,0 in 121,5), a Nemec Stephan Leyhe je bil tisti, ki je naredil veliko razliko v boju za zmago in svojo reprezentanco približal na vsega 0,7 točke. Avstrijci pa so pred zadnjo skupino skakalcev zaostajali za 12,9 točke.