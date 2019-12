Vodja odprave je Nepalec Mingma Gyalja Šerpa, v njen pa so poleg Rotarja, ki se je odpravi pridružil kot zadnji, še Islandec John Snorri in Kitajec Gao Li.

Vodja Mingma G je dosegel vrhove 13 od 14 osem tisočakov, manjka mu le še Shishapangma. Petkrat je bil na Everestu in dvakrat na K2, a obakrat poleti. Poleg tega ima tudi svoje podjetje Imagine Nepal, v katerem vodi odprave.

Rotar, Snorri in Li so v svet 8000 tisočakov vstopili v zadnjih letih, a so glede na njihove življenjepise stvar vzeli resno, piše Explorersweb.com.Radov

Snorri je leta 2019 splezal na K2 in Broad Peak, preteklo jesen pa prišel blizu vrha gore Manaslu. Li se je na Manaslu povzpel leta 2016, najvišjo goro na svetu Everest je osvojil 2017, 2019 pa zbirki osvojenih vrhov dodal še Lhotse in Makalu. Radovljičan Rotar, po poklicu zobozdravnik, pa je v zadnjih treh letih osvojil tri najvišje vrhove sveta Everest, K2 in Kangchenjunga. Vsi trije so vse vrhove dosegli z dodatnim kisikom in zna se zgoditi, da bo tako tudi tokrat, čeprav zaenkrat še ni bilo nič potrjenega. Je pa Mingma dejal, da bi rad poskusil priti na vrh brez dodatnega kisika.

Kot poroča pakistanska agencija Apricot Tours, ki bo skrbela za odpravo, bodo v njej še trije izkušeni nepalski šerpe Tamting Šerpa, Pasang Namgel Šerpa in Kili Pempa Šerpa.

Del odprave je po poročanju portala Russianclimb.com na pripravah na Aconcagui (6962 metrov visokem najvišjem vrhu južne Amerike). Tam se plezalci aklimatizirajo in po poročanju portala poleg treninga sodelujejo še kot vodniki, da bodo zbrali dovolj denarja za zimski podvig na kralja gorovja Karakorum.

Bo pa odprava na K2 na ledeniku Godwin-Austen imela družbo. To jim bo delal eden najboljših alpinistov na svetu Denis Urubko. Njegov prvi cilj je sosednji 12. najvišji vrh Broad Peak (8051 m), na katerega se bo skušal povzpeti v solo alpskem slogu brez uporabe dodatnega kisika.

Urubko je bil v preteklosti že član dveh zimskih odprav na K2, od katerih velja omeniti tisto pred dvema letoma, ko je bil član poljske odprave. Takrat je s plezalnim kolegom Adamom Bieleckijem sodeloval pri reševanju francoske plezalke Elisabeth Revol na 160 kilometrov oddaljenem Nanga Parbatu.

Plezanje na 8611 metrov visok K2 je že v poletni sezoni tehnično izjemno zahtevno, v pomoč pa niso niti nepredvidljive vremenske razmere. Pozimi je težav še več, saj se temperatura spusti pod 40 stopinj pod ničlo in orkanski veter s sunki doseže celo 200 kilometrov na uro.

V preteklosti je že šest odprav skušalo dosežki K2 pozimi, a nobeni odpravi ni uspelo doseči 8000 metrov in premagati najzahtevnejše ovire na Abruzijevi smeri. To je zloglasni Steklenični vrat, nad katerim visi ogromen ledeni serak, od katerega se vsake toliko časa odlomi kos in zgrmi po pobočju, piše portal MMC RTV SLO.