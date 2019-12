Marta Zabret: Srečno staro leto

Na najino prvo skupno silvestrovo naju je prešinilo. Voščila si bova za nazaj, in ne za naprej. Za nama so bile tri slavnostne obmesečnice in kazalo je, da bova kmalu po novem letu obeležila četrto. Orwellovska letnica je bila za naju ugodna, zato sva ob izteku njene zadnje minute nazdravila nanjo, in ne na leto 1985, ki se je začenjalo.