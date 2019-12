V novi številki Nedeljskega dnevnika bo po tradiciji našemu časopisu priložen koledar, z njim pa smo povezali tudi posebno nagradno igro. Skupaj s prijatelji iz podjetja Dexy Co. bo namreč Čenča Nedeljskega vsak mesec podelila 18 nagrad tistim sodelujočim, ki bodo pravilno odgovorili na mesečno nagradno vprašanje, postavljeno v Nedeljskem dnevniku.

Da pa vprašanja ne bodo pretežka, si boste z odgovori, kot že nekaj let, lahko pomagali s stenskim koledarjem Nedeljskega, saj so na njem označeni datumi, ki vas bodo pripeljali do pravilnega odgovora in s tem z malo sreče tudi do nagrade tistega meseca. Koledar je zato vredno shraniti. In kakšna bo tema Čenčinega koledarja za leto 2020? Seveda bo tudi tokrat namenjen spominu na otroke in otroški čas. Skozi celo leto vas bomo spraševali po datumih izidov največjih slovenskih otroških in mladinskih filmov, po časih, ko smo se Slovenci skupaj s družino zbirali pred televizijskimi sprejemniki ali se drenjali pred blagajnami za kinovstopnice.

Stenski koledar za leto 2020 boste naročniki prejeli brezplačno v Nedeljskem dnevniku 24. decembra, na prodajnih mestih pa bo na voljo ob nakupu Nedeljskega dnevnika od 24. do 30. decembra.

Spomnili se bomo kultnega in enega najuspešnejših filmov v zgodovini slovenske in jugoslovanske kinematografije Kekec, filma To so Gadi, ki se je skoraj 15 let ponašal z rekordom najbolj gledanega celovečerca v kinematografih, filma Ne joči Peter, ki ga je posel pionir slovenskega filma France Štiglic, Poletje v školjki in še in še.

Stenski koledar za leto 2020 boste torej naročniki prejeli brezplačno v Nedeljskem dnevniku 24. decembra, na prodajnih mestih pa bo na voljo ob nakupu Nedeljskega dnevnika od 24. do 30. decembra. Prvo nagradno vprašanje postavimo 15. januarja 2020, že danes pa vam lahko namignemo, da bo ena glavnih vlog v mladinskem filmu, po katerem vas bomo spraševali, pripadala človekovemu najboljšemu prijatelju.

Uspešno in zdravo leto 2020 vam želi vaša Čenča!