Vreme: Ponoči bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v alpskih dolinah do -5 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne ponekod zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.