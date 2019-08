Nejc Smole, župan Medvod: Sestanek rad konča tako, da si sežejo v roke

Ko je leta 2014 Nejc Smole prvič kandidiral in bil izvoljen za župana Medvod, je bil najmlajši v Sloveniji. Doma je iz Valburge in je zaljubljen v lepe kraje, iz katerih prihaja. Najpomembnejša se mu zdi “človeška infrastruktura”, da se ljudje družijo, pojejo, igrajo, ustvarjajo na področjih, kjer imajo talente in veselje, nujno pa je, da se znajo uglasiti.