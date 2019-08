Pomanjkanje izvedencev po nepotrebnem zavlačuje sodne postopke

Na slovenskih sodiščih primanjkuje sodnih izvedencev za posamezna področja. Zato prihaja do precejšnjih zaostankov pri izdelavi mnenj, nekateri so celo prisiljeni zavračati primere. Najhuje je na področju klinične psihologije, in zdi se, da bo tako še nekaj časa.