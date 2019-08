V nedeljo ob pol petih popoldne je počilo na viaduktu Petelinjek v smeri Celja. Do nesreče je prišlo, ker je voznik kombija s prikolico vozil z neprilagojeno hitrostjo, zaradi česar je vozilo začelo zanašati po vozišču, trčilo je v vozilo pred njim ter se prevrnilo na bok. V prometni nesreči je bilo lažje poškodovanih pet potnikov v kombiju. Vsi so romunski državljani. Povzročitelju, 35-letnemu državljanu Romunije, je bil izdan plačilni nalog. Cesta je bila zaprta več kot tri ure.

Komaj so reševalci, gasilci in policisti zaključili to nesrečo, pa se je v bližini pripetila še ena. Med uvozom in izvozom Lukovica so se zaleteli tovornjak in tri osebna vozila. Nesrečo naj bi povzročil tovornjak, ki se je zaletel v vozila pred njim. Škode je bilo veliko, poškodovanih pa na srečo nič. Veliko dela so imeli domžalski gasilci, saj je iz rezervoarja enega od avtov uhajalo gorivo.

V noči na ponedeljek pa je malo po prvi uri počilo na gorenjski avtocesti pred Povodjem v smeri Ljubljane. Voznik avta je izgubil oblast nad vozilom. Vozilo je zaneslo, dvignilo v zrak in trčilo je v prometno tablo zunaj vozišča, kjer se je prevračalo in obstalo na strehi. Odpadli deli vozila so poškodovali še dve vozili, ki sta pripeljali mimo. V nesreči sta se lažje poškodovala voznik in potnica v vozilu. Voznik je napihal kar 0,98 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar bi bilo po starem dva promila.

Danes ob šestih zjutraj je na avtocesti od Tepanja proti Dramljam pred izvozom Dramlje osebno vozilo prebilo zaščitno ograjo ter trčilo v drevo. Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice in Zreče, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, oskrbeli ponesrečenca do prihoda reševalcev ter pomagali pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci so ponesrečenca oskrbeli ter prepeljali v bolnišnico Celje.