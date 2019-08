Na novomeški občini so za STA danes potrdili, da je prenova omenjenega odseka novomeške vzhodne vpadnice, za izvedbo katere so izbrali obdobje kolektivnih poletnih dopustov največjih novomeških tovarn, končana.

Pogodbena vrednost del je znašala nekaj manj kot 760.000 evrov, prenovo pa je novomeško gradbeno podjetje CGP končalo skoraj teden dni predčasno.

Na novomeški občini so sicer navedli, da je dela za celovito prenovo cestnega odseka omenjene prometno močno obremenjene novomeške vzhodne vpadnice naročilo ministrstvo za infrastrukturo oz. Direkcija RS za infrastrukturo.

Prenovitvena dela so obsegala dodatno utrditev in preplastitev te državne ceste. Direkcija RS za infrastrukturo sicer v prihodnjih mesecih načrtuje še celovito rekonstrukcijo bližnjega krožišča državnih cest pri t. i. tabletki, so še sporočili z novomeške občine.

Andrijaničevo cesto, eno od mestnih glavnih vpadnic na obrobju Novega mesta, so leta 2003 poimenovali po novomeškem farmacevtu in gospodarstveniku Borisu Andrijaniču, ustanovitelju bližnjega farmacevtskega podjetja Krka.

V krožišču na Andrijaničevi cesti so na pobudo omenjene družbe Krka in z njeno pomočjo leta 2008 postavili kamnito skulpturo orjaške tablete, ki so jo po antičnem nazivu za reko Krko poimenovali Korkoras. Zdravila v obliki tablet sicer sodijo med Krkine glavne izdelke, med Novomeščani pa se je za omenjeno krožišče uveljavil naziv tabletka.