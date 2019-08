V tretjem krogu druge slovenske nogometne lige bo v središču pozornosti derbi med velikima tekmecema Gorico in Koprom, ki sta med glavnimi kandidati za napredovanje v prvo ligo. Zaradi obnove igralne površine v novogoriškem športnem parku bo tekma v Ajdovščini. Gorica je po dveh visokih zmagah edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom, medtem ko je Koper po dveh bledih remijih veliko razočaranje.

Gorica igra na pogon in gole Etiena Velikonje, ki je na dveh tekmah dosegel že pet zadetkov, zato utegne do konca avgusta, ko se konča prestopni rok, zamenjati delodajalca. Gorica na uvodu v sezono upravičuje vlogo favorita, saj ima najkakovostnejšo ekipo, ki so jo med tednom še dopolnili z branilcem Maticem Paljkom (posojen iz Olimpije), napadalcem Laminom Colleyjem (Gambijec z britanskim potnim listom) in bočnim branilcem Josephom Asantejem iz Gane. Koper je pred zahtevnim izzivom, saj bi v primeru poraza za prvim mestom zaostajal že sedem točk. Težava Kopra je slaba telesna pripravljenost, saj ima ekipa moči le za eno uro igre, kar zlasti velja za »dizelaše« Galešića, Vršiča in Guberca. Adut Kopra je trener Miran Srebrnič, ki Gorico pozna v dušo, a bo moral pri izbiri enajsterice bolj uravnotežiti razmerje med tekači in mojstri s potezo več.

Izmed favoritov za napredovanje v prvo ligo je slabo začela tudi Nafta, ki je izgubila prekmurski derbi z Beltinci. Lendavčane, ki delujejo na evre iz sosednje Madžarske, danes čaka Dravograd, pri katerih je glavni zvezdnik nekdanji slovenski reprezentant Nejc Pečnik.

Pari 3. kroga, danes ob 16.30: Gorica – Koper (v Ajdovščini), Nafta 1903 – Koroška Dravograd, ob 17.30: Rogaška – Kalcer Radomlje, Fužinar Vzajemci – Krško, Jadran Dekani – Vitanest Bilje, Krka – Roltek Dob, Brežice Terme Čatež – Beltinci Klima Tratnjek, jutri ob 17.30: Brda – Drava Dakinda Ptuj.